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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.04.21 19:30

От сбора грибов и ягод до фотоохоты на китов – турбизнес Заполярья предлагает

Сделать Крайний север привлекательным для российских и иностранных туристов совсем непросто. Казалось бы, заполярных гостей больше всего завлекают горнолыжные курорты, но только лишь обустроить трассы недостаточно – важно предоставить комфортные условия для отдыха, разработать удобную транспортную схему. Иначе угодить гостям и заманить их на север будет сложно.

При личной встрече губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель комитета по туризму Александр Елисеев обсудили методы привлечения туристов в Заполярье.

Специальное приложение для туристов разработают в Мурманской области. С помощью интернет-портала гости региона смогут оценить уровень сервиса, предоставляемого туроператорами в Заполярье, кроме того, между участниками рынка появится здоровая конкуренция, что позволит выделиться и предложить туристам качественный и уникальный продукт.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Поток туристов большой, принципиально важно, чтобы люди, приезжая к нам в область, получали удовольствие, уезжали довольные, рассказывали всем своим друзьям, товарищам, знакомым, делились впечатлениями в социальных сетях, делились не просто красотами или блюдами арктической кухни, делились ещё и качеством сервиса».

Развитие туризма имеет большое значение для региона, отметили во время встречи глава региона и руководитель профильного ведомства Александр Елисеев. Глава комитета по туризму подчеркнул, что на международной туристической выставке уже были представлены новые «летние» продукты, предлагаемые Заполярьем.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Туроператоры так же предлагают сейчас фотоохоту на китов, в тот период, когда это можно делать и есть шанс увидеть их. Мы говорим о сборе грибов и дикоросов, для жителей мегаполисов, оказывается, это экзотика и превратить это в качественный продукт и услугу – наша главная задача».

По словам Александра Елисеева, ведомством уже разработана методология, позволяющая турбизнесу привести свою работу к единым стандартам качества.

 

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