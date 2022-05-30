От Североморска до Бреста - «Никто не забыт, ничто не забыто»

Протяжённость автопробега 2800 километров, он пройдёт через Санкт-Петербург – Псков – Смоленск и Минск. В экспедиции принимают участие 16 автомобильных экипажей представителей территориальной организации профсоюза Северного флота, которые представляют Мурманск, Североморск и Полярный.

С Приморской площади флотской столицы стартовал автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто» по маршруту Североморск-Брест.

Протяжённость автопробега 2800 километров, он пройдёт через Санкт-Петербург – Псков – Смоленск и Минск. В экспедиции принимают участие 16 автомобильных экипажей представителей территориальной организации профсоюза Северного флота, которые представляют Мурманск, Североморск и Полярный.

По пути путешественники будут возлагать венки у подножий мемориалов боевой славы. Североморские экипажи передадут гильзу с землей с мест обороны Заполярья в мемориальный комплекс «Брестская крепость».