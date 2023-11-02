От шалости до беды – одна спичка

Никогда не потеряют своей значимости беседы представителей спасательных служб с детьми. Очередная такая встреча состоялась со школьниками Полярного.

Даже в маленьких закрытых городах как, например, Полярный, никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций. Они случаются реже, чем в мегаполисах, тем не менее жизни угрожают не меньше – особенно это касается ЧП, связанных с несовершеннолетними.

Сергей Гринько, инспектор Отделения организации и осуществления Федерального государственного пожарного надзора по ЗАТО Александровск: «В августе этого года в заброшенном здании пострадали два подростка, которые отравились продуктами горения. Возможно, поджог был организован не ими, но они находились этажом выше. Надышались дымом, обратились в скорую помощь. Повезло, что повреждения были лёгкими и они смогли быстро восстановиться».

Чтобы снизить риск возникновения таких ситуаций, разговоров лишь с представителями пожарной инспекции недостаточно. Здесь важно подключать авторитетных взрослых.

Роман Осипов, начальник СПЧ №3, г. Полярный: «Для того, чтобы обезопасить их от выходов на лёд, от шалостей с огнём и от тех ситуаций, с которыми они могут столкнуться, чтобы сохранить им жизнь и здоровье».

Ирина Осипова, заместитель директора по воспитательной работе Школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Очень радует, что именно наши шефы проводят такие беседы, учат детей на фактических примерах, поясняя, как жить безопасно и долго».

Классные часы и разговоры на тему безопасности проходят в каждой из школ ЗАТО Александровск. После таких диалогов вероятность того, что очередная шалость закончится бедой, все же становится меньше.