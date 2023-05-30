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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.05.23 19:30

От штрафов и нецелевого использования средств до новых льгот: в Мурманской областной Думе прошло очередное заседание

За розничную продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним грозит административная ответственность. Такой закон депутаты приняли на заседании Мурманской областной Думы.

«Мы находимся в зоне турбулентности», - так определил настоящее время уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов. В своём докладе на очередном заседании регионального парламента он отметил, что продолжительная пандемия коронавируса, а затем специальная военная операция наложили существенный отпечаток на все сферы жизни. Теперь предстоит приложить немало усилий, чтобы восстановиться.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Основная тема, кончено, тема СВО. Не уходят с повестки дня темы переселения аварийного, ветхого жилья. Не уходит тема обращений из мест лишения свободы, они, конечно, имеют место быть. Здравоохранение, лечение, но самое главное, как я уже сказал, это тема СВО. Это наши ребята, это поддержка семей военнослужащих, это поддержка, наверное, в первую очередь, в госпиталях».

Повестку заседания регионального парламента можно назвать разноплановой. На обсуждение выносились вопросы образования, молодёжной политики, социальной сферы и не только.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы раньше принимали закон о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, безалкогольных энергетических напитков. Сейчас мы вносим предложение правительства с тем, чтобы привлекать к административной ответственности нарушителей. Если это лицо, которое продаёт, то ему штраф от 3 до 5 тысяч рублей, руководитель - от 10 до 20 тысяч и организация 30-50 тысяч рублей».

Важным вопросом можно считать и отчёт Контрольно-счётной палаты региона за 2022 год. В своей работе специалисты государственного органа выделили усиленный контроль за недостатками финансового регулирования.

Дмитрий Костюкевич, председатель Контрольно-счётной палаты Мурманской области: «Что касается нецелевого использования средств, да, к сожалению, такие факты в прошлом году были. Выявили мы нарушения на общую сумму 14 миллионов 400 тысяч рублей. Должностные лица, допустившие нарушения, были привлечены к административной ответственности. Более 12 миллионов из этой суммы уже возвращены в бюджет, продолжаем работу по возвращению всей суммы в областной бюджет».

В ближайшее время ощутимые поправки северяне заметят в сфере строительства. На стройплощадках Мурманской области разрешат работать в две смены до 22.00. Это повысит эффективность рабочих процессов и ускорит достижение целей государственных и муниципальных программ.

Алексей Грачиков, первый заместитель министра строительства Мурманской области: «Летний период является идеальным периодом для сокращений тех отставаний от графиков, которые на стройплощадках могли возникнуть в зимний период, а также увеличение темпов производства работ, чтобы в целом сократить сроки их производства и быстрее уйти со строительной площадки и убрать неблагоприятный для жителей объект в их дворе. При этом хочется обратить внимание на то, что мы сейчас не говорим о том, что в целом допускается производить шумовые работы в более длительный период времени, чем это было позволено ранее. Ответственность за проведение шумовых работ по-прежнему в законодательстве сохраняется, она установлена на федеральном уровне».

Также большое внимание депутаты уделили вопросу дефицита молодых сотрудников в сфере науки. Теперь молодым учёным будут возмещать часть расходов на оплату жилья, чтобы условия труда на Крайнем Севере стали более привлекательными.

Алексей Гиляров, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию и науке: «Как привлечь сюда учёных? Одна из мер социальной поддержки – это компенсация в 25 тысяч рублей ежемесячно на проживание. Правительство гарантирует 25 тысяч, теперь любой молодой ученый, а для молодых учёных мы подняли планку возраста с 35 до 40 лет, будет получать ежемесячно компенсацию за проживание».

Депутаты на заседании утвердили и некоторые перестановки в органах власти, а также состоялось награждение отличившихся сотрудников почётными грамотами.

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