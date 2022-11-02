От Сибири до Кольского Заполярья: музеи закрытых городов объединились для проведения фестиваля «Музеи открывают города»

Почти 10 лет назад появилась идея создать проект, способный помочь музеям закрытых городов обрести новое дыхание. Задачу открыть недоступные территории для большинства жителей страны взяла на себя сотрудник историко-краеведческого учреждения города Полярного Анастасия Князева.

Анастасия Князева, заместитель директора по основной деятельности историко-краеведческого музея, руководитель проекта фестиваль «Музеи открывают города», г. Полярный: «Закрытые территории накладывают отпечаток на деятельность музеев, тем более сейчас, когда музеи активно вписывают в туристические направления. А мы в эту историю не вписываемся, либо вписываемся, то очень ограниченно. Сегодня посетители музея могут познакомиться с теми музеями городов ЗАТО, которые участвуют в фестивале и функционируют в нашей стране».

Воплотить в жизнь фестиваль удалось благодаря выигранному музеем гранту Президентского фонда культурных инициатив. 9 учреждений из разных уголков страны открыли свои двери. Для детей, например, посредством искусства.

Роман Лоскутов, юный корреспондент проекта «Академия телевидения», г. Снежногорск: «Мы посетили творческие площадки, на одной из них вырезали из бумаги медведей, символизирующих дружбу двух городов – Новоуральска и Полярного».

Поучаствовать в таком процессе могли и взрослые. Пока клеили аппликацию, слушали рассказы о музее города-атомщиков. А для юных журналистов, нашлась и филологическая задачка – собрать пословицы о всё том же символе дружбы – медведе.

- Я справилась достаточно быстро. Всё, что надо было, уже собрала полностью.

Три дня фестиваля, а именно столько продлился проект, для самих музейщиков были насыщенными.

Мария Сергеева, заместитель директора Новоуральского историко-краеведческого музея: «Такие встречи, такие фестивали вдохновляют на новые подвиги, на новые проекты. Потому что идёт взаимообмен с коллегами. Услышав про какой-то проект, мы его трансформируем, сделаем по-своему, но хорошую идею возьмём от того или иного музея».

О символике говорили и сотрудники североморского музейного Центра – использовали для этого краски и кисти. Нынешнюю столицу Северного флота с Полярным связывает ни много ни мало – преемственность.

Айгюль Тагиева, специалист по учёту Североморского музейно-выставочного комплекса: «Полярный был когда-то базой Северного флота, потом переехал в Ваенгу – Североморск. Мы приняли эту эстафету и по-прежнему наши города являются мощными щитами в обороне нашей страны, стратегическими точками».

Кстати, подводная лодка К-21, которая стала музеем в Североморске, ранее, в годы войны, была на вооружении сил гарнизона Полярного. Одна из музейных комнат – отсеков субмарины, как раз посвящена местной бригаде подводных лодок.

Но вернёмся к площадкам. Здесь проводят и виртуальные экскурсии.

Максим Забияка, юный корреспондент проекта «Академия телевидения», г. Полярный: «В музее проводятся мастер-классы, один из них – «VR-путешествие», в котором можете познакомится с процессом создания уранового топлива. В этом вам поможет специальный прибор, а сопровождающим станет лиса с зелёными очками».

Такие интерактивные программы и мультимедийные средства позволяют музеям привлекать всё больше посетителей. Ведь сегодня учреждения должны становится не просто хранилищами, а расширять границы, выходить на улицы и гармонично вписываться в городское пространство. Так считают, например, столичные специалисты. И у музея Полярного есть все шансы стать таким.

Антон Лагутин, координатор музейного отдела Московской дирекции по развитию Центров, исполнительный директор АНО «Деловой клуб «Наследие и экономика», г. Москва: «То, что музей развивается, развивается очень интересно и сильно, во многом, не в обиду будет сказано, такого в некоторых столицах регионов нет - таких музеев, как в Полярном».

Светлана Березовская, директор музея города Северска: «Здесь удивительные экспозиции, открытые люди. И действительно, может, мы сделаем единую передвижную выставку о наших городах».

Представить такой проект музейщики могут, скажем, на Международном фестивале «Интермузей», объединив усилия и опыт, создать свою уникальную и неповторимую площадку.

Но шагая в ногу со временем не забывают сотрудники и о своём главном предназначении.

Мария Летунова, юный корреспондент проекта «Академия телевидения», г. Полярный: «В Эти дни музей празднует юбилей – хранители времени продолжают радовать посетителей своими новыми экспозициями».

25 лет назад музей Полярного, собрав первые экспонаты, начал свою работу. Четверть века назад основателем и первым директором стала Галина Тимофеевна Лагунова. Именно её усилиями учреждение встало на ноги, открыло большинство ныне работающих залов постоянной экспозиции, стали развиваться различные направления деятельности.

Галина Лагунова, первый директор, основатель городского историко-краеведческого музея города Полярного: «Это всё делалось, собиралось со всего Союза: я где бы не была, везла, собирала, смотрела, что можно сделать, как показать. И единственное, что могу сказать, любой музей будет привлекать к себе посетителей тогда, когда в нём будет душа».

Коллектив музея Полярного выступил с инициативой о присвоении звания «Почётный гражданин ЗАТО Александровск» Галине Лагуновой. Эта инициатива была одобрена в 2016 году.

25 лет – только начало, уверены сотрудники музея. Впереди ещё много свершений, проектов и выставок, интересных коллабораций и запусков современных площадок.