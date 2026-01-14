От сказки к проекту: в Мурманском арктическом университете подвели итоги акселератора «МАУ. Стартап»

История двух студенток Мурманского арктического университета, которые создали реальный инструмент помощи детям, стала ярким примером того, как молодёжные инициативы становятся значимыми проектами.

Недавно в Мурманском арктическом университете подвели итоги акселератора «МАУ. Стартап». Одной из сильнейших стала команда «Тригон».

Авторы проекта - студентки Валерия Федорюк и Анна Артемьева вместе с научным руководителем создали не просто книгу, а инклюзивный комплекс: толерантную сказку для детей с ограниченными возможностями здоровья и тактильную деревянную игру к ней.

Елена Голишникова, научный руководитель, доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики МАУ: «Я обратилась к студенткам, будущим дизайнерам, за помощью по оформлению этой сказки, чтобы детям эти сказки были более понятны, потому что мы занимаемся с детками, у которых отсутствует вербальная речь».

Сказка «В нашем старом зоопарке» рассказывает о дружбе, принятии себя и других людей. Главные герои - павлин и жираф. Добрые животные помогают детям понять, что их особенности - это не недостаток, а ценность.

Валерия Федорюк, автор проекта: «Эта сказка про дружбу, про восприятие общества, про новичка в коллективе, про то, как важно быть понятым и принимать свои особенности. Потому что каждый из нас, когда приходит в новый коллектив, сталкивается с определенными трудностями, может отличаться внешностью, характером. Окружающие должны это осознавать».

Но авторы пошли дальше: в дополнение они разработали тактильную игру из проверенных экологичных материалов, которая развивает мелкую моторику, эмоциональный интеллект и помогает в социализации.

Анна Артемьева, автор проекта: «Ребёнок видит героя сказки, он взаимодействует с детальками, при этом у детей развивается мелкая моторика. Также это работает на восприятие. Ребенок может играть как сам, так и с детьми. Они могут, например, сесть в круг, преподаватель может им почитать, а они смогут поиграть».

Валерия и Анна состоят в студенческом объединении «Содружество равных возможностей» и организовывают для детей мероприятия, игры и даже театральные постановки.

Анна Артемьева, автор проекта: «В самом начале было сложно, но потом, когда ты видишь эмоции детей, что им нравится и они счастливы, то и сам счастлив. Потому что реакция у них всегда искренняя. И когда ты видишь, что ты для ребёнка это сделал, то тебе хочется этим заниматься. Поэтому, когда мы стали делать проект, было очень приятно, что он нужен, а если это поможет детям, то это бесценно».

Во время работы над проектом девушки консультировались с психологами, логопедами и дефектологами. Проводили опрос среди родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и изучали цветовую психологию. Каждый оттенок в иллюстрациях подобран с учётом восприятия ребят. Жёлтый символизирует радость, синий – концентрацию, красный – энергию. По итогу кропотливой работы сказка с игрой стали готовым комплексным решением для педагогов, родителей и коррекционных учреждений.

Далее в планах у Анны и Валерии участвовать с этим проектом в грантовом конкурсе, чтобы выйти на реальное производство.