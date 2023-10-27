От «СОПОК» до улицы Горького: глава региона с рабочим визитом посетил Кандалакшу

Молодёжное пространство «СОПКИ» открыли и в Кандалакше. В нашем регионе оно стало уже 43-им. Здесь помимо большой студии звукозаписи, игровых и лекционной зоны есть даже фудкорт.

Молодёжное пространство «СОПКИ» открыли и в Кандалакше. В нашем регионе оно стало уже 43-им. Здесь помимо большой студии звукозаписи, игровых и лекционной зоны есть даже фудкорт.

Участие в событии принял глава региона, который помимо этого осмотрел ряд других объектов в городе, а также встретился с местными жителями, которые открыто говорили о проблемах в муниципалитете.

Петь песни, играть в онлайн- и настольные игры, попробовать себя в медиа- и киносфере, даже научиться шить и мастерить различные предметы интерьера теперь можно в новом пространстве «СОПКИ» в Кандалакше. Участие в открытии молодёжного пространства принял и глава региона, который посетил округ с рабочим визитом.

Сергей Михеев, директор молодёжного центра «Гармония»: «Это структурное подразделение для нас новое и будет самым большим и масштабным. Это единственное отдельно стоящее здание. Здесь два этажа для различных сценарных мероприятий для молодёжи. Если говорить про посещаемость, то уверен, более сотни ребят ежемесячно будут его посещать».

Новое пространство соберёт множество творческих детей, которые будут петь, танцевать, рисовать и придумывать интересные проекты.

Виктория Мельник, ведущий специалист по работе с молодёжью: «Сейчас у нас появилось достаточно оборудования, чтобы ребятам показывать должный материал, чтобы они могли развиваться».

На базе центра также будет работать психологическая служба и клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках события глава региона не только познакомился с работой «СОПОК», но и пообщался с молодёжью Кандалакши, вопросы от которой были весьма необычными.

Помимо этого, ребята интересовались проектом «Работа рядом», спрашивали про возможности поступления в учебные заведения Мурманской области и хотели знать, какие профессии наиболее востребованы в регионе.

Дальше губернатор отправился в физкультурно-оздоровительный комплекс «Северное сияние» со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе. Одним из инициаторов создания ФОКа стал юный житель муниципалитета Кирилл Исаков, член сборной региона по самбо, который несколько лет назад обратился к президенту с просьбой помочь в развитии единоборств в Кандалакше. Глава государства поддержал просьбу.

Не обошёл стороной Андрей Чибис и общеобразовательную школу №19. Здесь в последние два года проведены капитальные ремонты обоих корпусов. Глава региона осмотрел кабинеты, зоны отдыха, спортивный зал. В том числе в школе оборудован кабинет стоматолога и есть договор на бесплатное лечение детей. Запланировано обновление баскетбольной площадки на пришкольной территории, которой активно пользуются не только ученики, но и жители микрорайона.

Глава региона поручил устранить несколько недочётов, оставшихся после ремонта в школе.

В конце осмотра городских пространств глава региона пообщался с горожанами.

Жителей волновали вопросы в сфере медицины, ЖКХ, льгот, благоустройства и многие другие. Особенно их беспокоила реконструкция дороги на улице Горького, которая уже несколько лет раскопана.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «К сожалению, решение, которое было принято достаточно давно - проект по улице Горького на этом этапе не реализован. Более того, виновные там будут наказаны. Но к сожалению, меры, которые принимались администрацией для того, чтобы это доделать, их явно недостаточно».

Живое общение с главой региона продолжалось практически 2,5 часа.

Андрей Чибис подчеркнул, что недавно новым главой района был назначен Александр Самарин, который проявил себя в Алакуртти и в Приморском районе в самое непростое время. Губернатор выразил надежду, что с его приходом большинство подобных вопросов будет сниматься уже на местном уровне.