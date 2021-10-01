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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.10.21 19:30

От «сухого плавания» - до олимпийских рекордов

В Центральном плавательном бассейне Мурманска впервые, после долгого перерыва, проходят соревнования, посвященные 105-летию столицы Заполярья. В течение двух дней несколько сотен юных спортсменов будут бороться за звание самого лучшего и быстрого пловца.

Михаил Каленик занимается плаванием с 7 лет, сейчас ему уже 15 и этот вид спорта стал для него смыслом всей жизни. Цели у молодого человека смелые - как минимум, стать олимпийским чемпионом.  Чтобы воплотить свою заветную мечту, пловцу приходится трудиться не покладая рук, совмещая многочисленные тренировки и учебу в школе.

Михаил Каленик, участник соревнований: «Занимаюсь до школы. В 6 утра встаём, в 6.45 уже должны быть в бассейне. Проблемы утра связаны с тем, что не всегда успеваешь в школу. Но там можно договориться».

Для того чтобы эффективно плавать и достигать высоких результатов, спортсмены тренируются не только в бассейне, но и за пределами водной чаши. Упражнения, которые они делают на суше, обычно называют «сухим плаванием». Сейчас такие занятия проходят у младшей группы.

Елена Прасалова, судья всероссийской категории, тренер-преподаватель КДЮСШ №17 г. Мурманска: «Зал помогает очень сильно, здесь я могу им словами рассказать, как нужно все правильно делать. Потом, когда они все понимают и апробировали в зале, показывают свои навыки в воде».

Сегодня в Центральном плавательном бассейне Мурманска проходят первые и такие долгожданные для юных мурманчан соревнования, открывающие новый спортивный сезон.

Сергей Тян, директор КДЮСШ №17 г. Мурманска: «На этих соревнованиях, в основном, идёт подтверждение разрядов, получение новых разрядов, дети будут выполнять норматив на разряды. Проводим и набор в команду».

Сергей Паньков, мастер спорта международного класса, тренер-преподаватель КДЮСШ №17 г. Мурманска: «Соревнования – это праздник для каждого ребёнка, в первую очередь, мы устраиваем детям праздник. У нас скоро День города и эти соревнования посвящены годовщине города».

Участие в соревнованиях принимают воспитанники Детско-юношеской спортивной школы №17 и Комплексной спортивной школы олимпийского резерва.

 

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