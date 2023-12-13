От теории к практике, или Юные журналисты пришли в радиоредакцию

Ученики проекта «Академия телевидения» – дети участников специальной военной операции в рамках процесса обучения посетили радиостудию, где посмотрели на работу редакции изнутри, попробовали записать свой голос в студии. Событие состоялось в рамках совместного проекта телекомпании «Арктик-ТВ» и Министерства информационной политики региона.

Как подогреть интерес детей к изучаемому предмету? Надо отправить их в гущу событий. У учеников «Академии телевидения» - детей участников спецоперации стартовал блок по изучению радиожурналистики.

Оксана Кузьмина, преподаватель «Академии телевидения»: «На прошлом занятии у нас была теоретическая часть, когда мы разбирали, как писать тексты, чем они отличаются от телевизионных текстов. Именно радийные. Как голосом их прочитывать, потому что это совсем другая подача. Не такая, как телевизионная. И чтобы закрепить весь этот материал, сегодня мы пришли на экскурсию на радио «Рекорд».

Специфика работы радиоредакции - это не только умение ведущего красноречиво зачитывать новости или задавать интересные вопросы гостям. Всегда важен контекст: никто не отменял правильную самоцензуру и главные задачи журналистики, в том числе и воспитательные. Особенно, если радио молодёжное и на нём работают лидеры мнений.

После введения в курс дела для ребятам организовали экскурсию по радиостанции, после чего ни приступили к самому важному и долгожданному - к практике! С радиоведущей Катей Морозовой юные журналисты выполняли увлекательные задания.

Чем дальше, тем интереснее. После того как ученики «Академии» разогрелись, в радиостудии они записывали свои радиотексты.

Эмоций от такого опыта – хоть отбавляй! Загадочный мир радио после такой экскурсии стал более открытым и понятным.

Марина Голубева, ученица «Академии телевидения»: «Текст писала два дня. Это было довольно сложно, так как надо было уместить всё то, что я хотела, в короткий временной отрезок передачи. Хорошая дикция и речь всегда помогают и в журналистике, и в любых другим местах. Всегда».

Диана Манкевич, ученица «Академии телевидения»: «Мне очень понравилось, как мы скороговорки читали. Это, во-первых, очень полезно и для самого себя, и для работы будущей. Понравилось, как мы их записывали. Мне даже сказали, что я молодец. С первого раза, по сути, всё сделала».

Главное, отмечают ребята, что у них была самая настоящая практика на радиостудии, а это очень ценно. Возможно, кто-то в будущем решит связать свою жизнь с этой медиастезёй на долгие годы.