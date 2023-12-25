От теории к практике: организацию охраны и обороны аэродрома продемонстрировали участникам сбора руководящего состава Северного флота

Это и отражение нападения беспилотных летательных аппаратов.

Североморцы продемонстрировали действия антитеррористических групп. Были показаны способы маскировки объектов аэродрома, действия личного состава в случае чрезвычайной ситуации и рассмотрены актуальные вопросы оказания медицинской помощи с учётом опыта специальной военной операции.

Также участники сбора посетили Центр подготовки операторов дронов, сформированный на Северном флоте при поддержке правительства Мурманской области. Центр состоит из лаборатории для сборки, ремонта и обслуживания дронов и группы подготовки операторов.

Программа сбора рассчитана на нескольких дней и включает в себя десятки учебно-методических занятий. В их числе – командно-штабная военная игра, круглые столы, семинары.