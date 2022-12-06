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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.12.22 19:30

От «Территория добрых дел» до повседневной практики

На базе одного из центра профессионального развития молодёжи «СОПКИ» состоялась интерактивная спикер-сессия, практикум «Территория добрых дел», которая проводится в рамках международного праздника – День добровольца. Приглашённые гости поделились своим опытом волонтёрства, познакомили представителей активной молодёжи Мурманска с деятельностью своих организаций.

Только открылся, а уже стал точкой притяжения! Площадка молодёжного пространства «СОПКИ» приняла волонтёров, добровольцев и активистов.

Анастасия Михальчук, специалист по работе с молодёжью Центра развития волонтёрского движения объединения молодёжных центров: «Мы захотели передать опыт ребят новым активистам. Суть в том, чтобы было наставничество, преемственность. Пришли люди, которые уже чего-то добились в это сфере, у них есть какие-то результаты работы, у них уже есть опыт, они могут рассказать, каково это, что для них это даёт, какая у них есть мотивация, зачем они это делают, что от этого получают. Таким образом зарядить новую кровь новых ребят на эти свершения».

В стенах центра состоялась спикер-сессия. Приглашённые гости поделились своим опытом волонтёрства со студентами образовательных учреждений Мурманска. Например, Щетинская Альбина, доброволец с 9-летним стажем, рассказала северянам, с чего начиналась её добровольческая деятельность.

А волонтёры-медики, к примеру, заявили о себе в интерактивной форме.

Даниил Попов, представитель молодёжного движения «Волонтёры-медики»: «Мы пришли, чтобы рассказать о волонтёрах-медиках, о том, как они формировались. Я покажу мастер-класс по первой помощи во время сердечно-лёгочной реанимации».

Стимул заниматься добровольчеством есть и это не только внутреннее ощущение значимости. Волонтёры, которые помогали участникам специальной военной операции и семьям мобилизованных, получили награды. 

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