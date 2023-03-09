От тумбочки до кружки: мурманчанка Мария Анашкина ушла с головой в творчество

Когда ходишь по квартире Марии Анашкиной, то невольно восхищаешься: «Вот это да!».

Захотела прикроватную тумбочку – сделала, стены покрасить – легко, нужны интерьерные картины – запросто. Стиль заключается в простоте.

Любовь к рисованию началась с самого детства. На своих холстах художница часто изображает морские пейзажи, как говорит Мария, потому что в семье три моряка. Имея два высших экономических образования и работая в офисе, девушка поняла, что занимается совсем не тем делом. И в 2011 году с головой ушла в творчество.

Но спустя время в руки Марии попала полимерная глина. Так пришла идея создавать декоративные кружки. В этом процессе три этапа: лепка, рисунок, обжиг. В данный момент Мария смастерила кружку для благотворительного поэтического вечера «Девушка с яблоком», поэтому было выбрано соответствующее изображение.

Мария Анашкина, деятель искусства, ремесленник, художник: «Когда мне некоторые знакомые задают вопросы, как ты это делаешь, то я говорю: «Я не знаю». Оно создается само. Могу тумбочку сделать, картину нарисовать, кружку смастерить, стол зашлифовать полностью, отреставрировать. Могу всё».

Это видно и по уютной мастерской, которую девушка создала в своей квартире. Каждая деталь в этой комнате - дело рук Марии. Здесь же рождается контент для социальных сетей.

В планах Марии сделать выставку картин в нашем городе и показать свои декоративные кружки.