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От уборки снега до Благодарственных писем Президента России: состоялось оперативное совещание правительства Мурманской области

Еженедельное оперативное совещание правительства Мурманской области провела первый заместитель губернатора региона Оксана Демченко. Власти обсуждали вопросы уборки улиц от снега, итогов губернаторского контроля в Апатитах и проектов, реализованных по инициативе северян.

Погода в ноябре «перевыполнила» свой план по количеству снега. На прошлой неделе в Мурманске выпало 48 мм осадков, что составило 128% от месячной нормы. С последствиями непогоды в области борются все дорожные службы, которые только за прошлую неделю вывезли с улиц около 7 тысяч кубометров снега.

Алёна Кузнецова, исполняющая обязанности министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Для устранения последствий снегопадов и уборки улично-дорожной сети общественных территорий были привлечены 433 работника муниципальных служб, 259 единиц техники. Управляющими организациями было обеспечено выполнение работ по уборке придомовых территорий многоквартирных домов от снега и наледи, привлечена 141 единица спецтехники, 1900 дворников».

На оперативном совещании в региональном правительстве также обсудили итоги отработки замечаний губернаторского контроля в Апатитах. Горожане обращали внимание властей на некрепкие качели, неполное освещение, повреждённые лавочки и урны для мусора, а также на незавершенное благоустройство территории по улице Ферсмана.

Глава администрации Апатитов Николай Бова представило отчёт о проделанной работе.

Николай Бова, глава администрации г. Апатиты: «Были замечания по общественной территории в районе улицы Жемчужной между домами 8 и 12. То, что касается качелей, то там, к сожалению, не обойдёшься косметическими работами. Обследовали, принято решение качели полностью заменить».

Оксана Демченко напомнила и про реализацию программы «На Севере – твой проект», куда можно прислать свои идеи по улучшению жизни и развитию территорий городов. Так, в 2025 году будут воплощены в жизнь 66 инициатив жителей 35 населенных пунктов Мурманской области.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Для реализации инициативных проектов в 2025 году на указанные цели в бюджете региона предусмотрено 200 миллионов рублей, всего заявленная стоимость проектов составляет 382 миллиона рублей. Сбор предложений северян проводился на портале «Наш Север» с 1 по 30 июля этого года. Поступила 291 заявка от жителей, что почти на 30% больше в сравнении с прошлым годом».

В завершении оперативного совещания Оксана Демченко вручила сотрудникам, занимающимся молодёжной политикой в регионе, Благодарственные письма Президента России. Так, Татьяну Печкареву отметили за активное содействие в работе по подготовке выборов Президента России, состоявшихся в марте. Максима Брилина – за вклад в организацию и проведение гуманитарных миссий «МыВместе с Донбассом» в условиях СВО.

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