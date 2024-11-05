От уборки снега до туристических зимних прелестей в регионе – на оперативном совещании обсудили животрепещущие вопросы сезона

Вопросы загруженности на дорогах, задержки по срокам ремонтов и отмены порога по транспортной льготе для многодетных семей обсудили сегодня на еженедельном оперативном совещании с губернатором Мурманской области. Также Андрей Чибис обратил внимание на ход прививочной кампании и витаминизации населения.

Все выходные на улице падал снег и начало рабочей недели прошло для некоторых северян в дорожных пробках. На оперативном совещании Андрей Чибис поручил коммунальным службам внимательно следить за прогнозом погоды и оперативно реагировать на изменения, ведь на балансе коммунальных служб региона находится 676 единиц техники.

Алёна Кузнецова – и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «Для посыпки дворовых территорий уже заготовлено свыше 19 тысяч кубометров противогололёдных материалов. Также в рамках контрольно-надзорных мероприятий Министерство государственного жилищного и строительного надзора, как вы уже сказали, Андрей Владимирович, проводятся осмотры придомовых территорий многоквартирных домов».

Помимо работ снегоуборочной техники на дорогах Мурманска Андрей Чибис обратил внимание и на незавершенные ремонты перекрестков улиц Книповича и Полярных Зорь, а также проспекта Героев-североморцев с улицей Гагарина.

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «Сейчас основная часть необходимых работ была выполнена, не завершили асфальтирование до наступления неблагоприятных погодных явлений. Но с учётом прогноза погоды, мы ожидаем, что в конце текущей недели погодные условия позволят эту работу выполнить. Мы сейчас координируем подрядчика для того, чтобы надлежащим образом улично-дорожную сеть они уложили».

Также на оперативном совещании обсудили тему закрытия проезда по Кольскому мосту, которая вызвала проблемы с движением транспорта. Губернатор попросил пристально следить за проведением ремонтных работ на важном транспортном узле.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень важно, чтобы Госавтоинспекция и в часы самого пика чётко отрабатывала дорожное движение и светофорный режим, и ночной режим. и так далее, чтобы он позволял не копить, а минимизировать поток машин. Понятно, что невозможно без пробок обойтись, но минимизировать этот режим необходимо».

Глава региона предложил убрать порог транспортного налога для многодетных семей. Сейчас такая льгота предоставляется на один автомобиль с мощностью не более 300 лошадиных сил.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Понятно, что у многодетных семей, как правило, машины большие, мощные. Я предлагаю этот порог исключить, коллеги. Это позволит нашим семьям снизить уровень расходов, перераспределить средства семейного бюджета на другие потребности, потому что, конечно, многодетная семья нуждается в большом автомобиле, а налог для мощных машин более 300 лошадиных сил 50 тысяч рублей примерно составляет».

Помимо вопросов дорог и транспорта на оперативном совещании обсудили ход и осенней витаминизации, ведь с наступлением зимы иммунитет северян ослабевает. В холодное время года важно внимательно следить за здоровьем.

Дмитрий Панычев, руководитель Министерства здравоохранения Мурманской области: «Доказанный факт, что вакцинация снижает риск развития заболевания более чем на 90%, а в группе лиц старшего поколения 60+ снижает смертность на 80%. Это очень значимые цифры».

Скоро наступит и полярная ночь, которая сказывается на балансе витаминов в организме. Для поддержания здоровья в прошлом году в Мурманске открыли пункты по витаминизации, где каждый может пройти обследование и получить витамин Д3 на курс профилактики.

Дмитрий Панычев, руководитель Министерства здравоохранения Мурманской области: «Неделю отработали наши пункты, приняли участие более 50 тысяч жителей. В зависимости от результатов тестов по уровню витамина Д выдано более 41 тысячи курсовых доз».

На оперативном совещании объявили о запуске уникальных туристических экскурсий в регионе. Так, в Долине Славы открыли музейно-выставочный комплекс, посвящённый 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, любой желающий может посетить Кольскую ВЭС, а в новогодние каникулы запустят прямые рейсы из Сочи.

Анастасия Иванова, руководитель Туристского информационного центра: «Уже сейчас, подводя итоги летнего сезона и первых двух осенних месяцев 2024 года, мы видим, что количество обращений туристов в Туристский информационный центр Мурманской области увеличилось на 14% летом и на 16% осенью относительно аналогичного периода 2023 года. Одним из востребованных направлений в новом сезоне стала Кандалакша».

В завершении совещания Андрей Чибис обратил внимание на работу инвеступолномоченных региона. Они решили 460 вопросов и провели 280 консультаций с предпринимателями Мурманской области. Благодаря этим специалистам в Умбе появилось кафе, а в Варзуге открыли аптеку. В Кировске решили 38 вопросов и помогли с открытием швейного предприятия, десертной и хостела. В Североморске открыли студию йоги и введён в эксплуатацию гаражный комплекс.