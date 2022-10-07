«От улыбки хмурый день светлей…»

В первую пятницу октября отмечают Всемирный день улыбки. В этот прекрасный солнечный день съёмочная группа «Арктик-ТВ» спросила у мурманчан, зачем, по их мнению, нужно улыбаться.

Срез ответов получился оптимистичный:

- Если хорошее настроение, если в жизни всё прекрасно, то человек улыбается и все это видят…

- Это же счастье, когда жизнь продолжается, чтобы не случилось в нашей стране. Это всегда временные трудности. Поэтому улыбайтесь чаще, с праздником вас, мурманчане. Я не местная. Всего вам хорошего, здоровья и, чтобы город процветал!

- Улыбка, наверное, делает человека добрее.

- Когда человек улыбается, значит, у него на душе всё хорошо.

- Дома порядок - надо улыбаться. Когда друзья есть - тоже надо улыбаться.

- Чтобы настроение было хорошее. Поднимать всем настроение, чтобы радостно было на душе.

- Улыбка повышает настроение.

- Улыбаются от хороших новостей, от солнышка, от хорошей погоды. Мы же в Мурманске живём, для нас это самое главное.

- Чтобы было здоровье, чтобы было счастье. Так что вы улыбайтесь всё время, будьте всегда весёлыми, радостными, общительными. Это самое главное.