От успехов приёмной кампании в МАУ до благоустроенной Колы – правительству региона есть чем гордиться

Главными темами нового оперативного совещания в стенах правительства Мурманской области стали темы старта приёма заявок на стипендию губернатора и итогов приёмной кампании в МАУ. Также представители министерств вместе с главой региона обсудили реализацию стратегического плана «На Севере – жить!» в Кольском районе и выполнение поручений профильными блоками по итогам поездок в муниципалитеты.

На портале «Молодая Арктика» стартовал приём заявок на специальную стипендию губернатора Мурманской области. В этом году номинаций две: «Профессиональная деятельность» и «Студенческие лидеры». Подать заявку можно до 21 октября. По итогам отбора будут выбраны 100 лауреатов. Специальную стипендию главы региона присуждают за заслуги в науке, творчестве, спорте, управлении, общественной деятельности. Размер каждой – 15 тысяч рублей ежемесячно.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Принципиально важно изучить каждого кандидата, то, какую пользу он уже приносит в своём муниципалитете, в своей организации. Но важно не скатиться в другую реальность. Когда человек ещё ничего не сделал, но классно записал видеоролик».

Кроме того, в этом году будет присуждено ещё 125 губернаторских именных стипендий по 37 тысяч рублей, а также 6 премий «Олимп» – по 100 тысяч рублей каждая. Приём продлится по 30 сентября. В прошлом году в регионе ввели уникальные меры для студентов Мурманского арктического университета. Предусмотрены федеральные, региональные и стипендии от индустриальных партнёров для активных и талантливых студентов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это тоже важно знать, в том числе при принятии решения о том, куда пойти учиться. Прошу университет информировать школьников максимально активно».

На оперативном совещании подвели итоги приёмной кампании в МАУ. В этом году университет установил рекорд по количеству поданных заявлений — в два раза больше, чем в прошлом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это очень хороший показатель. Приёмная кампания в МАУ показала впечатляющие результаты - средний конкурс составил семь человек на место. Особенно важно, что 80% образовательных программ вуза входят в топ-20 высокооплачиваемых и востребованных направлений для работы в Арктике».

Всего на бюджетные места зачислены 1526 студентов. Наиболее популярными направлениями стали «Информатика и вычислительная техника», «Педагогическое образование», «Лечебное дело» и «Нефтегазовое дело». Помимо абитуриентов из Мурманской области в университет поступили порядка 300 человек из 61 региона России и зарубежья.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «К началу учебного года обновлено 30 объектов. Кроме того, мы приступили к созданию кампуса мирового уровня. Напомню, что эту инициативу поддержал президент Владимир Владимирович Путин. Уже построен первый объект — береговой учебно-тренировочный центр для подготовки морских специалистов».

Андрей Чибис дал ряд поручений профильным блокам по итогам рабочих выездов в муниципалитеты, встреч с жителями и обращений северян.

Например, жительница Североморска на приёме граждан обратилась к губернатору с вопросом об организации групп продлённого дня в муниципалитете.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Муж в море, северянка работает, тема продлёнки, чтобы ребёнок был под присмотром, важная. Напомню, мы фиксировали себе эту задачу в рамках плана «На Севере – жить!». Эта опция должна быть в каждом муниципалитете».

Представители бегового сообщества «5 верст» просят разрешить проводить регулярные открытые тренировки по субботам в парке на Семёновском озере. Глава региона отметил, что это отличная инициатива. Также представители сообщества предложили организовать летний беговой марафон.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Летом мы полярный день недоиспользуем. Нужен такой же качественный марафон в полярный день. Прошу Минспорт эту задачу в работу взять».

Губернатор попросил вице-губернатора – министра здравоохранения Дмитрия Панычева прокомментировать ряд поручений, данных ранее. В том числе сделать более частыми выезды «медицинского десанта» в Умбу и обеспечение медицинских шаттлов.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области: «26 сентября такой десант будет направлен в Умбу. В составе детские специалисты – офтальмолог, гастроэнтеролог и травматолог, а также взрослые: кардиолог, невролог, сосудистый хирург, врач ультразвуковой диагностики. В ЗАТО Александровск шаттлы ходят с 1 сентября по расписанию из Снежногорска и Гаджиево через Полярный в Мурманск».

Ещё один вопрос касался организации ремонта бассейна в Кандалакшском округе в «СОПКАХ.СПОРТ» муниципалитета в рамках инициативного бюджетирования.

Александр Самарин, глава Кандалакшского округа: «16 сентября состоялось открытие бассейна после ремонта чаши, с 17 сентября он открыт для посещений всеми желающими».

Важная тема для жителей Североморска касалась возможности юным спортсменам ДЮСШ №3 заниматься на ледовой арене, принадлежащей Северному флоту.

Владимир Евменьков, глава ЗАТО г. Североморск: «Командующий Северным флотом довёл информацию, что открытие арены планируется 1 октября. Сейчас вместе с руководством арены и парка «Патриот» отрабатываем расписание занятий, во вторник планируем заключить договор на аренду льда, чтобы фигуристы и хоккеисты начали заниматься на льду».

Также ранее губернатор поручал обеспечить ремонт дороги в Губу Нерпичью.

Алексей Пеньшин, глава ЗАТО город Заозерск: «Работы по замене асфальтового покрытия до Губы Нерпичья завершены. Объект 2026 года, но по Вашему получению в рамках реновации ЗАТО мы сделали объект опережающими темпами».

Одной из тем оперативного совещания стала реализация в Кольском округе стратегического плана «На Севере — жить!».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Важно, что Кола не просто сохранила своё историческое лицо, но и становится одним из самых благоустроенных малых городов России. Напомню, что город трижды побеждал во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» и три года подряд входит в число лидеров рейтинга благоустроенности малых городов. Ещё одна значимая точка роста — жилищное строительство. В Коле идёт строительство первой очереди жилого комплекса «Кольские огни».

Вокруг Колы развернута масштабная экономическая программа. В этом году Президент России дал старт работе нового порта «Лавна» и запустил движение по новому мосту через реку Тулома. Кроме того, ранее был запущен завод «Новатэк».