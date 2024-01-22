От всеобщей витаминизации до старта экспедиции «Россия 360»: на оперативном заседании рассмотрели широкий круг вопросов

Скоро в России отметят День студента. И в Мурманской области подготовили ряд мероприятий к этой дате. Например, стартовал онлайн-конкурс фотографий на тему студенческой жизни, 23 января состоится городской студенческий квиз «Шара», а 25 января с 11.00 до 12.00 по маршруту №6 будет курсировать «Музыкальный студенческий троллейбус». В нём выступит вокальная группа «КЛюП-студия».

Как сегодня прозвучало во время оперативного заседания, после долгой полярной ночи организм северян серьезно ослабевает. В первую очередь сказывается нехватка солнца и витамина Д. Специально для поддержки здоровья жителей старше 18 лет, на базе крупных торговых центров в Мурманске с 26 января стартует губернаторский проект «Витаминизация», участие в котором для наших жителей будет бесплатным.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «По результатам российских клинических исследований дефицит витамина D определяется более чем у 50% обследованных взрослых. Это общероссийские исследования: и Кавказ, и юг страны, и Дальний Восток, где с солнцем всё сильно лучше, чем у нас на Севере. По данным наших экспертов Минздрава, у северян только порядка 10% людей с нормальным уровнем витамина D. Именно поэтому в рамках стратегии «На Севере – жить» мы запускаем программу. На эти цели направляем из регионального бюджета 100 млн рублей в этом году».

С 9 февраля пункты витаминизации откроют в общедоступных местах в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Кировске, Ковдоре, Коле, Североморске, Заполярном, Кандалакше, Ловозере. После этого бригады медиков посетят небольшие и удалённые населённые пункты.

Диагностическое тестирование займёт до 20 минут. При выявлении дефицита или недостатка витамина D пациент бесплатно получит рекомендации по персональной дозировке.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Эти точки локации должны быть очень удобными для людей, чтобы они могли без дополнительной записи в торговых центрах и других точках подойти и провести экспресс-анализ, получить результат и бесплатно витамин».

Объём стипендиального фонда в областных колледжах, техникумах и Мурманском арктическом университете превышает 560 млн рублей. Предприятия и фонды, заинтересованные в мотивации студентов и подготовке высококвалифицированных кадров, также участвуют в поощрении обучающихся. Свыше 450 студентов получают федеральные, государственные академические и социальные стипендии.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас более 9 тысяч студентов получают различные виды стипендий. Из них более 450 ребят получают повышенные стипендии Президента России, правительства страны, наших региональных партнёров». Отдельное направление работы: поддержка студентов из числа участников, семей участников СВО. Это питание, проживание, проезд до места прохождения обучения и материальная помощь».

Скоро в России отметят День студента. И в Мурманской области подготовили ряд мероприятий к этой дате. Например, стартовал онлайн-конкурс фотографий на тему студенческой жизни, 23 января состоится городской студенческий квиз «Шара», а 25 января с 11.00 до 12.00 по маршруту №6 будет курсировать «Музыкальный студенческий троллейбус». В нём выступит вокальная группа «КЛюП-студия».

Денис Шляпников, руководитель АНО «СпортКульт51»: «Всего будет организовано 84 мероприятия, которое охватит студентов Мурманского арктического университета и среднего профессионального образования Мурманской области».

А 25 января в МАУ на «Арктический диалог» придёт губернатор, в ДК Кирова устроят традиционный студенческий бал, а на Центральном стадионе Мурманска в 17 часов откроют сеанс катания на коньках для молодёжи. Студентов ждут интерактивные площадки по игре в национальные виды спорта, игровые консоли и караоке, мастер-классы по фигурному катанию и хоккейному дриблингу от молодежной команды «Арктика».

Серию праздничных событий подготовил региональный комитет молодёжной политики. 21 января в Кольском районе состоится библиосессия «На студенческой волне», 25 января – вечеринка «Стиляги», квартирник «Я – студент!» и концерт.

Развлекательные программы состоятся также в Кировске, ЗАТО Александровск и Апатитах.

На оперативном совещании обсудили вопрос и введения новых мер поддержки для студентов-выпускников по профессии «Сварщик». Чтобы перейти на более высокий уровень, ребята должны проходить платную аттестацию, которая обходится в среднем в 22 тысячи рублей. Не каждый студент колледжа может осилить эту сумму. Глава региона подчеркнул, что расходы на аттестацию будущих специалистов, востребованных в Мурманской области, целесообразно возложить на региональный бюджет.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Давайте мы расходы на аттестацию ребят, девчонок, которые получают соответствующую профессию, возьмём на себя - на региональный бюджет. И саму аттестацию провести с апреля по июнь, чтобы ребята смогли сразу после окончания учёбы начать работу на предприятиях. В этом году по данному направлению ожидается выпуск 120 человек, которые должны пройти аттестацию. Давайте мы эту программу в этом и последующие годы системно реализуем».

В нашем регионе в системе среднего и высшего образования обучаются почти 26 тысяч человек. Порядка 20,5 млрд рублей было направлено на развитие среднего профессионального и высшего образования в Мурманской области с 2019 года. Объём инвестиций позволил создать в учреждениях, реализующих программы среднего профессионального образования, 88 современных лабораторий, сформировать три образовательных кластера по программе «Профессионалитет» и улучшить условия проживания в общежитиях для 1000 студентов. В этом году в данную сферу будет направлено более 3 млрд рублей для создания ещё 40 лабораторий, четырёх кластеров и продолжены ремонтные работы в общежитиях. Благодаря решению заместителя председателя правительства России – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова МАУ в этом году получит дополнительно 1,2 млрд рублей на улучшение инфраструктуры.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Что касается высшего образования, то с 2019 года было направлено около 10 млрд рублей, в этом – ещё 3,5 млрд рублей. Уже обновлено 12 социальных объектов, 49 учебных аудиторий и лабораторий, созданы три научных центра и лабораторий, а также отремонтировано порядка 60% фонда общежитий».

На оперативном совещании почтили минутой молчания память погибших при обстреле Донецка 21 января. Напомним, ранее в своём телеграм-канале губернатор Андрей Чибис выразил соболезнования родственникам погибших и сообщил, что готов оказать необходимую помощь местным жителям.

А 27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В Мурманской области сегодня проживают 67 ветеранов, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Все они стали свидетелями страшных событий – геноцида русских людей. Наша общая задача – никогда не забыть через что прошли наши предки ради свободы и права на жизнь».

Правительство Мурманской области оказывает всестороннюю поддержку жителям, пережившим блокаду – это 100% компенсация расходов по квартплате, ежемесячные и единовременные выплаты, а также оказание социальных услуг на дому.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «В соответствии с федеральным планом учреждён почётный знак в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Чествование ветеранов-блокадников предусматривает вручение в январе награды, которая предоставлена правительством Санкт-Петербурга каждому из регионов России. Почётные знаки мы уже получили. Плюс к ним прилагается подарочный сертификат сети магазинов центра медтехники».

В четверг, 25 января, из Мурманска стартует масштабная экспедиция «Россия 360». С площади у морского вокзала путешественник Богдан Булычев и команда проекта «Про Путешествия» начнут большой путь вдоль Северного морского пути на снегоболотоходах «Бурлак». Экспедиция поддержана Президентом России Владимиром Путиным и проводится с целью сохранения исторической информации о формировании границ нашей страны. Маршрут проходит по побережью 13 морей и двух океанов через 58 регионов России. Мурманчан и гостей города в этот день ждут выступления творческих и музыкальных коллективов, автограф-сессия с участниками уникального события.