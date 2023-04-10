От выбора объектов благоустройства до газификации региона – спектр вопросов оперативного совещания

Мурманска область в очередной раз примет участие во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства. Об этом Андрей Чибис сообщил во время оперативного совещания. Также губернатор рассказал о мерах поддержки, которые действуют для предприятий промышленной отрасли и о том, какие новые меры поддержки будут запущены в Мурманской области для граждан, имеющих ограничения по здоровью.

С 15 апреля по 31 мая будет идти голосование за выбор объектов благоустройства в российских регионах. Из Мурманской области на суд граждан представлены 61 территория и дизайн-проект, которые планируется разместить в различных муниципалитетах региона. Что именно будет реализовано - жителям предстоит решить самостоятельно.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я приглашаю северян с 14 лет принять участие в голосовании по выбору территорий для благоустройства. У нас на голосовании будет выставлена всего 61 территория из Мурманска, Колы, Мурмашей, Оленегорска, Мончегорска, Ревды, города Апатиты, Кировска, Кандалакши, города Полярные Зори, Алакуртти, Ковдорского районов, Печенгского округа, ЗАТО Североморск, Александровска, Видяево и Заозерска».

Ещё одна тема оперативного совещания в региональном правительстве - поддержка граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья. Андрей Чибис сообщил, что подписал постановление о дополнительной мере, позволяющей получать компенсацию на оплату проезда до медучреждения и обратно.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Теперь мы будем компенсировать оплату за проезд в медицинские организации и обратно для лежачих граждан и инвалидов-колясочников. Новая мера позволит предоставить гражданам целевую поддержку по оплате их трат на проезд в медицинские организации на территории нашей области в размере фактически понесённых расходов на оплату услуг, оказанные специализированными службами. Предельная сумма компенсации может составлять до 20 тысяч рублей. Для её получения нужно обратиться в Центр социальной поддержки населения по месту жительства».

На заседании говорили и про промышленное производство на территории региона. Его доля здесь составляет свыше 47%. В этой сфере заняты более 61 тысячи человек. Губернатор напомнил, что для предприятий промышленной отрасли в Мурманской области действуют меры поддержки, которые делают инвестклимат региона привлекательным. Среди них - режимы Арктической зоны России и Территории опережающего развития «Столица Арктики».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас установлена очень низкая ставка налога для малого и среднего бизнеса. И на сегодня инвестклимат на территории Мурманской области один из самых передовых и привлекательных в стране. Помимо этого, мы приступили к новому крупному проекту, крупнейшему проекту - активная стадия строительства сегодня Мурманского транспортного узла, который позволит увеличить объём перевалки в незамерзающей акватории Кольского залива. В стадии реализации уже проект по добыче и переработке лития на территории нашей области. И ведётся очень плотная работа с «Газпромом» по теме газификации нашей области».

Ещё одно событие, которое оказалось в поле зрения правительства, это финал Кубка России по лыжным гонкам, который состоялся в Кировске. На этом спортивном событии присутствовали как губернатор Мурманской области, так и министр спорта России Олег Матыцин. По оценкам министра, уровень подготовки к проведению соревнования соответствовал уровню Кубка мира, сообщил Андрей Чибис.