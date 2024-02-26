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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.02.24 19:30

От выплат за бдительность до программы «Зарплата мамы» - вопросы, которые рассматривали сегодня на оперативном совещании

Награда за ответственный труд, «Зарплата мамы», выплата за бдительность и праздник для молодёжи – основные темы, которые сегодня обсуждали участники оперативного совещания в стенах областного правительства.

Дополнительную меру в борьбе с нетрезвыми водителями ввели в Мурманской области. Северяне, сообщившие в полицию о пьяном за рулём, могут получить вознаграждение в пять тысяч рублей. Такое предложение призвано помочь в сохранении безопасности на дорогах.

Узнать, как работает новое правило, можно на официальном сайте Министерства региональной безопасности, а также на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Выплату в пять тысяч рублей смогут получить граждане, достигшие 18-летия, сообщившие в полицию информацию о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, достоверность которой подтверждена полицией. Убедительно всех прошу, если вы заметили водителя с признаками опьянения, сообщите по единому номеру службы спасения 112 или в полицию по номерам: 102 и 127. Также можно обратиться по телефону местного отделения полиции».

90 северян отправились на Всемирный фестиваль молодёжи. Кроме того, в составе делегации от Мурманской области 30 волонтёров. На фестиваль поехали молодые представители разных профессиональных направлений: спортсмены, политики, учёные, предприниматели, преподаватели, наставники, IT–специалисты, представители медиасферы, экологи, участники молодёжных общественных объединений и НКО, рабочая молодёжь, представители актива «Движения Первых».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В прошлый понедельник, 19 февраля, состоялся телемост с делегатами фестиваля из Колумбии и Панамы. В прямом эфире мы обсудили вопросы, касающиеся подготовки к Всемирному фестивалю, познакомились с участниками подшефных стран. Более тесное знакомство пройдёт на самом фестивале, где наши ребята выстроят взаимодействие со всеми участниками фестиваля».

Региональная программа «Зарплата мамы» вошла в топ-100 на форуме «Сильные идеи для нового времени». Напомним, что женщины любого возраста, родившие первого ребёнка, получают свыше 17 тысяч рублей ежемесячно, пока малышу не исполнится 1,5 года. За время действия программы «Зарплату мамы» финансовую поддержку получили более 8,5 тысячи северянок.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На её реализацию из областного бюджета за пять лет направлено уже 1,7 млрд рублей. Это дало соответствующий эффект: по результатам прошлого года с учётом действия программы у нас впервые за много лет первенцев родилось больше, чем в предыдущем».

Шесть идей Мурманской области в этом году вошли в топ-1000. А за всё время существования форума от Заполярья было подано почти 600 инициатив.

Также во время заседания заместителю губернатора Мурманской области Владимиру Евменькову вручили Почётную грамоту Министерства обороны за помощь в проведении мероприятий отбора граждан на военную службу по контракту в прошлом году. В свою очередь глава региона подчеркнул, что областное правительство также активно содействует в решении задач, стоящих перед армией в рамках спецоперации. И Мурманская область – в числе лидеров по выполнению задач, поставленных Президентом России по комплектованию Вооруженных Сил.

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