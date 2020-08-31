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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.08.20 19:30

От желающих посмотреть на современную военную технику не было отбоя

Форум «Армия-2020» - событие масштабное, охватывающее многие регионы, в том числе и Мурманскую область. Для поклонников военной техники и вооружения это прекрасная возможность  познакомиться с современными образцами, увидеть своими глазами машины. Одна из выставочных площадок форума развернулась в посёлке Корзуново Печенгского района.

Кто сказал, то военный оркестр это суровые марши и «Прощание славянки», от мелодии которой даже у суровых северных парней подкатывает ком к горлу, а по щеке катится скупая слеза. Военные музыканты отдельной мотострелковой бригады Северного флота напрочь опровергают представление об армейских оркестрах - на площадке форума «Армия 2020» в Корзуново они исполняли джазовое попурри.

К талантливым творческим парням мы ещё вернемся, а сейчас о главных виновниках торжества, ради которых в посёлок, где проходил службу первый космонавт СССР Юрий Гагарин, приехали зрители. Здесь можно было увидеть танковый биатлон, почти каскадёрские номера на бронированных машинах, например, экипаж Т-80 запросто забивает дулом танка гвоздь или режет арбуз. Умение, требующие ювелирной точности и мастерства всего состава бронемашины.

От желающих посмотреть на современную военную технику не было отбоя, так как это не музейные экспонаты за ограждением или стеклом витрины. Здесь можно залезть внутрь, посидеть за рычагами или рулем боевой машины, примереть танкистский шлем или представить себя в образе пулемётчика. Такие впечатления запоминаются на всю жизнь. А ведь перед гостями форума выступили ещё и морские десантники.

Нагулял аппетит, добро пожаловать на полевую кухню, где военные повара угощали солдаткой кашей, горячим чаем и свежевыпеченным хлебом. Говорят, очень вкусный и корочка хрустит.

Но многим участникам выставки было не до еды, когда все те же музыканты играют знаменитую «Бесаме мучо», танцуют на радость зрителям.

За всё время работы выставочной площадки форума «Армия-2020» в Печенгском районе её посетили несколько тысяч жителей Мурманской области.

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