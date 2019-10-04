Отчего худеют на «Большой опере» - знает «Вечёрка»

Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот, о чём расскажут журналисты печатного издания.

В 2020 году в наших домах будут менять лифты и трубы, ремонтировать кровли и подвалы, облагораживать фасады. В каких именно мурманских многоэтажках должны начаться ремонтные работы, читатели «Вечерки» узнают из ее свежего выпуска.

Отчего худеют на «Большой опере»? Какие певцы остаются самыми популярными у россиян? Правда ли, что некоторым вокалистам в Заполярье не хватает кислорода, чтобы нормально дышать? Интервью с музыкантами в свежем номере газеты.

Выступление авиационной группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил России «Стрижи» станет частью большой праздничной программы в честь дня рождения Мурманска. «Вечерка» сообщает, что увидят зрители на авиашоу, и где в городе его лучше всего смотреть.