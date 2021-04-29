Отчёт главы администрации Мурманска депутаты приняли единогласно

Депутаты Мурманска выслушали доклад главы администрации города во время заседания горсовета. Евгений Никора свою деятельность оценил на крепкую «тройку». Депутаты доклад похвалили, но и от острых вопросов удержаться не смогли.

Евгений Никора отчитался за полтора года своей работы в администрации Мурманска. В прошлом году отчёта не было из-за ковидных ограничений. Поэтому рассказать главе предстояло много. К диалогу Евгений Викторович был готов и сразу сообщил, что рассказ займёт не менее получаса.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я расскажу о том, что город-герой, несмотря на борьбу с пандемией, увеличил объём промпроизводства более чем на 7%. Это важно. Я расскажу, что пандемия стала серьёзным вызовом для рынка труда. Безработица, несмотря на рост промпроизводства на 7,1%, увеличилась более чем в 2 раза. И это является серьёзным вызовом для меня, для администрации в 2021 году».

Вызовы были серьёзные, но Мурманск с ними успешно справился. В том числе благодаря поддержке правительства Мурманской области, отметил Евгений Викторович. Однако депутатов больше интересовали более приземлённые вещи. Например, они пытались покритиковать Никору за велопрокат.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Вы всерьёз считаете, что велоструктура - это достижение? Езда на велосипедах по тротуарам по городу Мурманску - это достижение? А в этом году, уважаемые коллеги, появятся ещё и самокаты».

Тем не менее, и на такие вопросы у главы администрации ответы нашлись. Если верить статистике, велопрокат в Мурманске спросом пользовался. И это ясно доказывает, что и он станет элементом создания комфортной городской жизни.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Да, я считаю, что велосипеды - это достижение. Поскольку в прошлом году было взято более 7,5 тысячи прокатов, причём за очень короткое время. За два месяца. Они оказались востребованными. Я сам удивился. Главное ли это достижение? Нет, не главное. Но я считаю, что надо расширять и количество станций проката, а с учётом нашего рельефа, использовать электросамокаты, электровелосипеды в прокате».

Ещё один вопрос от депутатского корпуса - замена остановочных комплексов, которые, напомним, меняли тогда, когда главой администрации был нынешний председатель горсовета Андрей Сысоев. Теперь, по мнению депутатов, они не подходят по климатическим характеристикам.

Алексей Ищук, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Остановочные комплексы не соответствуют ни климатическим условиям, ни по внешнему виду современности. Я увидел в программе «Наш Мурманск» 20 новых остановочных комплексов. Можете рассказать, когда это планируется делать и в какой период времени».

Как ответил Евгений Никора, 20 новых остановок появятся в Мурманске в этом году. И они действительно будут соответствовать требованиям северного климата. Также, наконец, решится вопрос с украшением Росты к праздникам.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы, я имею ввиду город в целом, будем закупать новогоднюю иллюминацию как за счёт парков и скверов, так и за счёт областного бюджета. У нас очень серьёзные планы по новогодней иллюминации. Новогодняя иллюминация в дальних районах обязательно будет».

В целом, несмотря на желание покритиковать главу администрации, депутаты отчёт приняли. Более того, многие признали, что действия администрации были вполне успешными.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Отрадно, что удалось задать Евгению Викторовичу по поводу иллюминации, потому что центр города к Новому году был украшен, но есть вопросы, которые касаются дальних районов города, где праздничная иллюминация оставляла желать лучшего».

За отчётом следили и депутаты Мурманской областной Думы, а также представители общественного совета Мурманска. Доклада Евгения Никоры они тоже восприняли позитивно.

Наталья Рашева, председатель общественной палаты Мурманской области: «Доклад очень понравился. Я вижу, что доклад ориентирован на жителя. И он отвечает тем потребностям, которые сегодня есть у жителей города Мурманска».

Также докладом осталась довольна детский омбудсмен региона. Особенно её порадовала забота о семьях с детьми на уровне муниципального образования.

Алевтина Андреева, уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области: «Сегодня также затрагивался вопрос безопасности детского населения. Это тоже важная и актуальная тема, которую мы в течении года мониторим совместно с муниципальными образованиями».

Отчёт главы администрации депутаты Мурманска приняли единогласно. Впрочем, сам Евгений Никора работу свою оценил на «тройку» и сообщил, что ещё есть к чему стремиться.