Отчёт главы муниципального образования ЗАТО Александровск Совет депутатов принял к сведению и счёл удовлетворительным

На последнем перед депутатскими каникулами очередном заседании отчёт о работе за 2020 год представил глава ЗАТО Александровск. По итогам нелёгкого для александровцев года серьёзно пострадавших сфер нет.

Пандемия, накрывшая страну в начале прошлого года, не могла не сказаться на деятельности и функционировании муниципальных образований. О том, как прошёл 2020-й, с точки зрения исполнительной власти, рассказал Совету депутатов глава ЗАТО Александровск.

Согласно отчёту, сроки многих муниципальных программ хоть и сдвигались, но были выполнены в полном объёме. Например, в трёх школах Александровска созданы новые интеллектуальные пространства «Точки роста», а на 10-ом судоремонтном заводе открыт «Квантолаб». Школа города Гаджиево успешно приняла участие в проекте «Земский учитель», организовано бесплатное школьное питание для учащихся начальных классов, классные руководители в сентябре прошлого года получили доплату за руководство, отремонтирована чаша бассейна в Снежногорске и почти 4 км автодорог местного значения. Пристальное внимание власти обратили на особо пострадавшие сферы.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Наш бюджет формируется не только из дотаций, но и из налогов. Конечно, это сыграло большую роль, но государство правильно профинансировало те сферы, которые в большей степени пострадали».

Это коснулось, в частности, малого и среднего бизнеса: муниципалитет предоставил предпринимателям отсрочку уплаты платежей по договорам купли-продажи, отсрочил или вовсе освободил от арендной платы, предоставил значительные льготы по налогу на имущество. Что касается имущественных отношений остального населения, то в 2020 году выдано 48 сертификатов для приобретения жилья за пределами ЗАТО и оформлено более 200 договоров на бесплатную передачу квартир муниципального фонда в собственность граждан.

Отчёт главы муниципального образования Совет депутатов принял к сведению и счёл удовлетворительным. К слову, о своей деятельности народные избранники также отчитались на одном из прошлых заседаний.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Конечно, в прошлом году, в связи с пандемией, работа у нас была сильно ограничена. Это было видно по цифрам, которые я прикладывал к отчёту. Но, тем не менее, работа велась, ведётся и будет вестись на благо ЗАТО Александровск и его жителей».

С 15 июня депутаты большого ЗАТО уходят на каникулы. Первое заседание парламентариев после длительного перерыва состоится в 20-х числах августа.