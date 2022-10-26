Отцов двоих детей освободят от призыва на военную службу в ходе частичной мобилизации

Об этом сообщила в среду глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина. Кроме того, по словам Останиной, в директиву Генштаба внесена поправка, согласно которой «от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье».

Министерство обороны РФ приняло решение освободить от призыва на военную службу в ходе частичной мобилизации отцов двоих детей при условии, что срок беременности их супруг составляет более 22 недель, пишет «ТАСС».

Об этом сообщила в среду глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина. Кроме того, по словам Останиной, в директиву Генштаба внесена поправка, согласно которой «от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье».

«Взамен нас попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон «О мобилизации», поскольку директива действует до окончания СВО», - отметила парламентарий.