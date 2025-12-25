Отделение Социального фонда России по Мурманской области досрочно перечисляет северянам детские пособия в связи с новогодними праздниками

Изменения касаются выплат, которые должны были поступить в начале января 2026 года.

25 декабря перечислены ежемесячные пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего службу по призыву; ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка; пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, а также беременным; ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет; по уходу за ребёнком до 1,5 лет; ежемесячная выплата за счёт средств маткапитала в связи с рождением ребёнка до достижения им возраста трёх лет.

В этот же день должны были поступить: ежемесячные компенсации гражданам, подвергшимся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС; военнослужащим и членам их семей; иные пособия по мерам соцподдержки, переданные в СФР от органов социальной защиты.

Доставка выплат и пособий за декабрь через «Почту России» пройдёт по привычному графику с учётом режима работы отделений.

А следующее перечисление детских выплат и пособий за январь 2026 года произведут в феврале. Пенсия за январь поступит северянам по графику 16 и 23 января.