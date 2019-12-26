Отдельному морскому инженерному полку Северного флота исполнился год

Боевое знамя командиру полка в декабре 2018 года вручил командовавший тогда Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Полк был развёрнут на базе отдельного морского инженерного батальона в посёлке Щукозеро рядом с Североморском. Основное его предназначение – инженерное обеспечение войск в условиях Крайнего Севера и Арктики.

Военнослужащие полка имеют серьёзный практический и боевой опыт. Они прошли военную школу на Северном Кавказе во время контртеррористических операций и в Сирии, занимаясь разминированием объектов и восстановлением разрушенной инфраструктуры. Ежегодно личный состав инженерного полка принимает активное участие в ключевых учениях Северного флота, а также в постоянном режиме занимается утилизацией взрывоопасных предметов, обнаруженных в зоне ответственности флота.

Поздравили военных инженеров с днём части представители командования, православного духовенства, ветераны и юнармейцы.