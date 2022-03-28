Отдельный морской инженерный полк Северного флота отметил свой 80-летний юбилей

Военнослужащие морского инженерного полка Северного флота имеют серьёзный боевой опыт, бывали они и на Северном Кавказе во время контртеррористических операций, и в Сирии. Ежегодно личный состав полка принимает активное участие в ключевых учениях флота в Арктической зоне, а также в постоянном режиме занимается утилизацией взрывоопасных предметов, обнаруженных в зоне ответственности.

С праздником, 80 – летним юбилеем, инженеров поздравили представители командования.

Военных, ветеранов и гостей части со знаменательной датой также поздравили начальник морской инженерной службы Северного флота Александр Худолей и командир полка Юрий Горбунов. Они пожелали военнослужащим мирного неба над головой, а также поблагодарили за профессиональное выполнение боевых задач.

В ходе торжественных мероприятий отличившимся были вручены медали и грамоты.

Некоторые военнослужащие получили из рук командования погоны, в соответствии с приказами о присвоении очередных воинских званий. Участники события почтили память погибших в мирное время боевых товарищей. К мемориалу саперам-североморцам, погибшим при исполнении воинского долга на Северном Кавказе, были возложены венки и цветы.