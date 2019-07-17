Отделу по конвоированию УФСИН по Мурманской области сегодня исполняется 20 лет

Сегодня в подразделении по конвоированию служит 93 человека, из которых 5 - гражданских. Специалисты обучены по разным специальностям: кинологи, водители, сопровождающие. Каждый сотрудник прошёл годы усердных тренировок, чтобы достичь такого высокого уровня работы. Но и после окончания профильного вуза учёба не закончилась. По сей день сотрудники отдела проходят регулярную переподготовку, сдают экзамены и отрабатываю множество гипотетических ситуаций.

Благодаря усердной работе за 20 лет в отделе ни разу не происходило попыток бегства из-под стражи или нападения на конволй. По результатам прошлого года Мурманский отдел по конвоированию занял первое место в смотре-конкурсе памяти Коровинского.

С юбилеем образования службы всех сотрудников отдела поздравил главный начальник конвоя по Мурманской области. «За текущий период мы выполнили около семи тысяч караулов, перевезли свыше 115 тысяч осуждённых. Отдел конвоирования выполняет автодорожное конвоирование, встречное конвоирование и воздушное», - отметил в поздравлении Владимир Галаев, начальник отдела по конвоированию УФСИН России по Мурманской области.