Отделы ЗАГС в Мурманской области теперь работают строго по предварительной записи

Данные ограничения связаны с ухудшением эпидемиологической обстановки в Мурманской области. Теперь в ЗАГСах приём граждан действует исключительно по предварительной записи, а церемонии бракосочетания можно проводить с участием не более десяти человек.

Обязательное условие для участников свадьбы - использование средств индивидуальной защиты: маски и перчатки, а также и социальное дистанцирование.