Отдыхаем, развлекаемся, учимся – в Сети

Многие из тех, кто работает в обычном режиме, а таких большинство, с завистью смотрят на людей, получивших возможность трудиться удаленно. Ведь дома, даже если приходится разбирать документы или писать отчёты, все равно остаётся больше времени на развлечения. Ведь ехать никуда не нужно, да и стратегический запас гречи, макарон и туалетной бумаги сформирован.

В обзорном материале журналисты «Арктик-ТВ» попробуем рассказать о том, что можно посмотреть и на какие Интернет-ресурсы заглянуть, чтобы не чувствовать культурную изоляцию.

Жареные - лебедь на блюде, говядина, куропатка, семга, щука и паштет из курицы. И это лишь малая часть того, что выставил на стол перед норвежским гостем Кольский воевода. Полистать книгу, опубликованную в начале прошлого столетия, описывающую историю Заполярья XVII века, так просто вряд ли получится. А вот онлайн – запросто. Причём держать в руках издание не нужно, самое интересное прочитают вам сами сотрудники библиотеки, на своем канале в «YouTube».

Театр кукол тоже готов встретить своих маленьких зрителей онлайн. На канале учреждения можно, например, посмотреть, как выглядело закулисье старого театра, расположенного в здании на улице Софьи Перовской.

Областной театр драмы на своей официальной странице выкладывает спектакли прошлых лет. Из последних новинок бесплатного «онлайн проката» - спектакль «Кола» 2009 года и гораздо более приятная в отношении качества видеоматерила постановка «Игроки», снятая в 2016 году. Фантасмагория без антракта длится почти два часа. Остаётся найти дома попкорн и запастись бутербродами.

Специалисты ДК имени С.М.Кирова пошли дальше. Каждые понедельник, среду и пятницу в час дня они организуют прямые трансляции. Это и короткие мастер-классы и даже большие концерты. Найти видео можно в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

По масштабу постановок не отстает и Большой театр. Ближайшую трансляцию проведут 29 марта. Зрителем покажут бессмертную классику Шекспира - «Ромео и Джульетту». Стоит следить за афишей, некоторые постановки показывают только в кинотеатрах. На сайте учреждения можно узнать об отменах или переносе спектаклей.

У большинства крупных музеев мира так же есть свои сайты, панорамные онлайн-галереи и Интернет-экспозиции. Большинство конечно не мультиязычные, все описания даются на английском, но это ещё один хороший повод подучить иностранный язык.