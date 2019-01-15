Отгуляли праздники без ЧП, пора работать

Праздники прошли, начинаются рабочие будни нового года. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун провела оперативное совещание, на котором подвели итоги жизни региона в праздничные дни. Коснулись тем ЖКХ, спорта и мер социальной поддержки северян преклонного возраста.

В январе погода преподносила жителям Мурманской области сюрпризы. И не всегда приятные: морозы внезапно сменялись оттепелью, снег - ледяным дождём, а тот, в свою очередь нешуточной метелью. Такие перепады настроения небесной канцелярии - испытание для энергетиков и системы регионального ЖКХ. Серьёзных ЧП не было, но потрудиться аварийным службам пришлось: пропадал то свет, то вода, а то и отопление. Эти случаи, по словам профильного министра, не аварии, а, скорее, технологические отключения.

- Зафиксировано 14 отключений теплоснабжения, - доложил Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - Работали управляющие компании. Это не сети, это в домах. Водоснабжение - семь случаев в Мурманске, в Ковдоре, в Александровске, в Оленегорске. Там работали и управляющие компании, и водоканалы. Электроснабжение - пять случаев, это Мурманск, Кандалакша, Кильдинстрой, Североморск, Оленегорск. Работали сетевые организации. На наш взгляд, энергетики сработали хорошо. Вообще все структуры: и теплоснабжение, и водоснабжение – оперативно. Мы нигде не превысили нормативный срок, везде всё было сделано вовремя и своевременно.

С 1 января Мурманская область перешла на новую систему обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Теперь контейнерные площадки в городах обслуживают не управляющие компании, а специальный оператор.

Марина Васильевна поинтересовалась, не вызвал ли переход проблем у жителей региона.

- 1 января спецтехника вышла на линию с утра, как положено, с семи часов, - доложил Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - Благодаря взаимодействию оператора, перевозчиков, глав администраций нам удалось не допустить какого-то коллапса по вывозу мусора. С 1 по 9 января и по сей день продолжают работать телефоны «горячей линии» регионального оператора. С 1 по 9 января на телефон «горячей линии» поступили 211 обращений граждан по 366 адресам. Все заявки были выполнены или в этот день, или до обеда следующего дня.

По мнению специалистов, новый региональный оператор с работой справляется успешно. Подводят коммунальщики. Где-то техника не смогла добраться до мусорных контейнеров из-за гололёда и не посыпанных дорог, а где-то управляющие компании решили, что раз за вывоз мусора им больше не платят, то и контейнерные площадки убирать не надо. Некоторые пошли дальше и решили за уборку территории выставлять жильцам отдельный счёт. Насколько это законно – ещё предстоит решить.

- Прошу вас, Евгений Викторович (Никора. – Авт.), организовать и провести такое совещание. ГЖИ подключится также, с управляющими компаниями, с главами муниципальных образований, чтобы все точки над «i» расставить, - распорядилась Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. – Надо разобраться, чья зона ответственности, правомерно ли включение в платёжки вот таких новых платежей, не предусмотренных у нас сегодня. Этот вопрос необходимо будет не просто обсудить, а дать полные, исчерпывающие пояснения нашим гражданам, если такие платёжки будут приходить.

Вместе с приходом нового регионального оператора по обращению с отходами вырастет и сумма в квитанции за вывоз мусора. Она теперь будет зависеть от количества проживающих в квартире людей. На одного человека сумма составит 133 рубля 56 копеек. Многодетным семьям 30% суммы будут компенсировать.

- По итогам прошлого года 3468 многодетных семей являются получателями такой меры социальной поддержки, - отметил Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. - Их расходы увеличатся. Средства областного бюджета мы предусмотрели. У нас получается увеличение по сравнению с прошлым годом на 7,2 миллиона рублей. Средства эти предусмотрены в бюджете. Многодетным семьям не нужно никуда идти, это очень важно. Потому что мы уже провели всю работу, все центры социальной поддержки на местах готовы, что будут предоставлять многодетным семьям выплату с учётом платы за ТКО.

Кроме того, с 1 января иначе предоставляются меры социальной поддержки пожилым северянам. Право на такие меры теперь не будет привязано к статусу пенсионера. Женщины смогут претендовать на льготы с 50 лет, мужчины - с 55.

- Как и раньше смогут ежемесячные денежные выплаты получать региональные льготники, кто по возрасту подходит к этим датам, - сообщил Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. - Это касается и бывших специалистов, которые работают в муниципальных государственных учреждениях, которые работают на селе, это касается большой группы льготников - ветеранов труда и ветеранов труда Мурманской области, это касается компенсации платы за взносы на капремонт.

На оперативном совещании обсудили и результаты спортивных мероприятий, состоявшихся на январских каникулах. С 1 по 9 января проводились и соревнования, во время которых некоторые спортивные организации не брали плату с посетителей. Глава региона дала указание внедрить эту практику в жизнь.