Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово

Тёплая погода не спешит приходить в Мурманск, поэтому в домах по-прежнему работает отопление. Но летний период - это не только пора отпусков, но и время для ремонтных работ.

Для отключения отопления в домах среднесуточная температура на улице должна пять дней подряд быть на уровне +8 градусов по Цельсию. Пока Мурманск не радует теплом и отопление не отключают, а значит, проверка и ремонт систем теплоснабжения в городе откладываются.

Однако, специалисты управляющей компании «Севжилсервис» уже вовсю готовятся к завершению отопительного сезона и подготовке к следующему.

Галина Сидорова, генеральный директор ГК «Севжилсервис»: «Эти мероприятия очень важные, очень нужные, масштабные и серьёзные. К ним мы готовимся заранее, ещё с зимы мы начинаем приобретать материалы к ним».

В «Севжилсервисе» - всё по полочкам: задвижки, шаровые краны, полипропиленовые трубы. Поскольку холода в Мурманск могут прийти неожиданно, закупка материалов к следующему отопительному сезону начинается заранее.

Галина Сидорова, генеральный директор ГК «Севжилсервис»: «Как только приходит приказ об отключении отопления мы сразу приступаем к таким работам по промывке систем отопления, опрессовке системы отопления. Что значит промывка? Мы моем всю систему отопления до чистой воды компрессорами, специальными инструментами. После этого контролер компании «Мурманэнергосбыт» вызывается и принимает у нас эту работу».

Помимо подготовки к отопительному сезону летом проводится благоустройство придомовых территорий.

Галина Сидорова, генеральный директор ГК «Севжилсервис»: «Все наши сотрудники на подведомственной территории приступают к работам по входным группам, ремонты фасадов, ремонты цоколей, ремонт крылец. Это тоже очень важный фронт работ, который у нас запланирован до сентября».

Для руководителя «Севжилсервиса» Галины Сидоровой это уже 16-й отопительный сезон, поэтому опыт ей подсказывает, что отключение отопления в этом году начнётся со следующей недели, а вместе с этим и ремонтные работы.