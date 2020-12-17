Откроется для зрителей и Мурманский океанариум

Его специалисты к слову тоже поддерживали связь со с зрителями по средствам интернета, регулярно выкладывая в сеть ролики со своими подопечными.

17 декабря вступает в силу постановление правительства Мурманской области, которое разрешает возобновить представления в океанариуме. Шоу будут проводиться при соблюдении строгих правил: 50% заполняемость зала с рассадкой в шахматном порядке, 30-минутный интервал между программами, регулярная санитарная обработка зала и бесконтактная оплата билетов. Также новое постановление снимает ограничение на деятельность аттракционов на открытом воздухе при условии соблюдения санитарных правил.