Откровения в День знаний: программистам денег много платят и шестая «Золотая сова»

Школьная форма, белые банты, море цветов - всё это сегодня обязательный атрибут каждого образовательного учреждения области. Одно из них - Мурманский международный лицей.

Сегодня свой первый звонок подаёт первоклассница Марика Сырокваша. Как говорит папа девочки Владислав, первое сентября волнительный день, но так как в семье это уже не первый ребёнок, который идёт в первый класс, подготовка прошла спокойно. Марика хочет стать программистом и на вопрос, почему, честно отвечает, там денег много платят.

Владислав Сырокваша, папа первоклассницы: «Сейчас компьютеры нужны везде, используются они везде, поэтому при выборе этой профессии ребёнок будет обеспечен работой. Смотрим в будущее».

Началась торжественная линейка с главной традиции лицея, которой уже 31 год. Директор зажгла свечу, олицетворяющую огонь знаний. Этот символ объединяет всю лицейскую семью. В гостях побывал и глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин. Он заглянул к первоклашкам в кабинеты, осмотрел новые классы и пообщался с ребятами.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Сегодня мы находимся в Мурманском международном лицее. Это одно из наших лучших, топовых, если можно так сказать, заведений города. Его выпускники всегда традиционно занимают лидирующие позиции как с точки зрения городского рейтинга, так с точки зрения поступления в лучшие вузы страны. Сегодня мы открыли здесь дополнительный первый класс, сегодня более 50 первоклашек придут и сядут за новые парты».

Некоторые родители выбрали лицей, потому что, когда-то тоже здесь учились. У Александры сын Марк идёт в первый класс, поэтому для мамы это особенный день.

Александра Золотухина, мама первоклассника: «Волновались, но с удовольствием выбирали новые письменные принадлежности. Ребёнок очень хотел в школу, потому что в прошлом году ходил на подготовительные курсы и уже стремился сесть за парту».

Школьная линейка прошла с песнями, стихами и шуточными вопросами родителям. Помимо этого, в гости к первоклассникам пришла «Зебра», которая рассказала о правилах поведения на пешеходном переходе.

Но кроме первоклассников звонок подавала и ученица 11 класса Ксения Тропина. Она является обладательницей «Золотой совы».

Ксения Тропина, ученица 11 класса: «Я планирую пойти в сферу IT, буду сдавать информатику, профильную математику и русский язык. «Золотая сова» - это статуэтка, которая даётся за отличное окончание первого полугодия в лицее. У меня за пять из шести лет давали каждый раз «Золотую сову». В этом году, надеюсь, её тоже получу».

Завершилась торжественная линейка напутственными словами для первоклассников и общими фотографиями на память.