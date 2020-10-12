Открылась 50-я сессия Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству

Она продлится до 15 октября в режиме видеоконференцсвязи.

Российскую делегацию возглавил заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, а норвежскую – заместитель постоянного заместителя министра Мортен Берг. В ходе сессии будут согласованы объёмы вылова совместно управляемых рыбных запасов на следующий год, их распределение на нацквоты.

Также будут выделены объёмы для промысла судами третьих стран и утверждена программа совместных научных морских исследований.