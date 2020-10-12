День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.10.20 19:30
Открылась 50-я сессия Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству
Она продлится до 15 октября в режиме видеоконференцсвязи.
Российскую делегацию возглавил заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, а норвежскую – заместитель постоянного заместителя министра Мортен Берг. В ходе сессии будут согласованы объёмы вылова совместно управляемых рыбных запасов на следующий год, их распределение на нацквоты.
Также будут выделены объёмы для промысла судами третьих стран и утверждена программа совместных научных морских исследований.
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