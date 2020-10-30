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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.10.20 19:30

Открылась передвижная фотовыставка «Солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны»

В заполярной столице открылась передвижная фотовыставка «Солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны». Она расположена на территории миграционной службы Мурманской области и будет доступна для северян 5 дней.

Большой проект «Солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны» запущен в год 75-летия победы советского народа над фашистскими захватчиками. Сейчас фотовыставку привезли в Мурманск, до этого экспозицию показали во многих городах России.

Дмитрий Филиппов, заместитель губернатора Мурманской области: «Эта фотовыставка, как раз и призвана отобразить подвиг сотрудников советской милиции в годы войны, сохранить эту память в наших сердцах и передать ее прежде всего нашей молодежи».

Сергей Андреев, начальник УРЛС УМВД России по Мурманской области: «Она поможет, прежде всего, молодым россиянам узнать о трагической странице нашей истории, связанной с войной. Испытать гордость за подвиги своих дедов и прадедов».

Передвижная выставка включает несколько десятков фотографий. Большинство из них – архивные снимки, представленные музеем МВД. Но есть и современные, например, одна из них сделана мурманчанином Никитой Половневым. Этот снимок – участник всероссийского конкурса «Открытый взгляд», который проводит Министерство внутренних дел.

Никита Половнев, автор фотографии: «На самом деле – это очень почетно. Фотография делалась очень давно в 2015 году. На 9 мая, как раз на охране общественного порядка. Это моя коллега, которая осуществляла охрану общественного порядка в тот день».

По признанию Никиты, который также впервые увидел эту фотовыставку – здесь есть на что посмотреть. Редкие фотографии исторических событий не оставят в стороне никого. Каждый мурманчанин может ознакомиться с экспозицией. Она будет работать в нашем городе 5 дней Расположили выставку на территории миграционной службы Мурманской области, вход свободный.

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