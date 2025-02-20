Открылась выставка картин «Сторона ль моя, сторонка»

Всех манит жизнь в больших городах, из-за чего маленькие деревни, которые столетиями были домами для разных поколений семей, начинают исчезать. Обратить внимание на эту проблему пытаются не первый год. И один из таких способов – творчество.

Например, в Мурманске открыли выставку картин «Сторона ль моя, сторонка».

Деревня — это не просто географическое место, а состояние души, где каждый может найти свой уголок покоя и вдохновения, считают организаторы выставки. На экспозиции представлены работы, созданные художниками в 50 и 60-е годы прошлого века, а также в 2000-е. А главная цель демонстрации произведений - привлечь внимание людей к исчезающим и заброшенным населённым пунктам.

Арина Науменко, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Мурманского областного художественного музея: «Привлечь внимание не туристическими потоками, а чтобы зрители увидели деревню в том виде, в котором она была. Через глаза, эмоции и чувства художников, которые передают свои впечатления о северных деревнях в своих работах».

Все картины, представленные на экспозиции, из собрания Мурманского областного художественного музея. И они о деревнях именно Кольского Севера, хоть и созданы мастерами разных регионов. Ведь деревенскую жизнь изображали творцы, приезжавшие в Карелию, Архангельск, Вологодскую область и на Кольский полуостров из центральных и южных регионов страны. Основная тема многих произведений - природа, одиночество и простой быт.

Арина Науменко, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Мурманского областного художественного музея: «У северной деревни есть особенность, отличающая её от южных деревень. В ней нет праздника. Она аскетична, со своими традициями, конечно, с архитектурой, которая свойственна только северным деревням. И в этом её уникальность».

Среди работ не только живопись, здесь есть графика и декоративно-прикладное искусство.

Экспозицию можно посетить до 23 марта в областном художественном музее.