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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.10.24 19:30

Открылась выставка «Мурманская область в огне войны»

В год 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье проводят много мероприятий, которые напоминают о подвиге, совершённом советскими людьми, защищавшими родную землю от врага.

Одним из таких событий стало открытие выставки «Мурманская область в огне войны» в региональном Госархиве.

Дата открытия выставки выбрана не случайно. 15 октября 1944 года произошло освобождение Петсамо от немецко-фашистских войск, пытавшихся захватить северную территорию. Этой вехе истории посвящён один из шести стендов новой экспозиции, которую открыли в стенах областного архива.

Выставка рассказывает о жизни людей, их работе, защите Мурманска в тот страшный и трудный период.

Александр Чапенко, доцент кафедры истории МАУ: «Только архивные документы позволяют получить правдивую информацию об очень многих событиях, в том числе, связанных с историей Великой Отечественной войны».

Действительно, посетителям доступны только факты. На выставке представлены фотографии, документы, публикации печатных изданий середины прошлого века. Помимо общей информации, много тонких личных деталей.

Ольга Мороз, заместитель директора Государственного архива Мурманской области: «Я внучка пропавшего без вести, призванного микояновским военкоматом Мурманска, деда Кузьмина Григория Максимовича. Естественно, мы его очень много лет ищем. По нашим сведениям, он погиб где-то под Лоухами, но пока его не нашли. Смотря на эти документы, беря их в руки, сердце кровью обливается. Все это очень сильно повлияло, наверное, и на выбор моей профессии – архивиста».

Выставка «Мурманская область в огне войны» передвижная. Она будет доступна всем желающим в разных учреждениях города до мая следующего года.

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Спасибо! Очень интересно!
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