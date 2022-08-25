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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.08.22 19:30

Открылась выставка работ учеников школы ремёсел

Не за горами начало нового учебного года. Школа ремёсел открывает набор на курсы разных творческих направлений. Чем занимаются в стенах учреждения, можно узнать на выставке работ его учеников. За несколько месяцев, или даже недель, можно освоить одну из техник, в которых выполнены многочисленные экспонаты.

Не за горами начало нового учебного года. Школа ремёсел открывает набор на курсы разных творческих направлений. Чем занимаются в стенах учреждения, можно узнать на выставке работ его учеников. За несколько месяцев, или даже недель, можно освоить одну из техник, в которых выполнены многочисленные экспонаты.  

Главной своей задачей организаторы выставки считают возрождение, сохранение и популяризацию традиционных видов ремёсел, например, таких как роспись и резьба по дереву, ткачество и орнаментальное вязание. Но у современных людей потребности растут и меняются, поэтому и Дом ремёсел, шагая в ногу со временем, предлагает широкий спектр творческих нововведений.

Ирина Куликова, заведующая отделом народного искусства и художественных ремёсел Мурманского областного художественного музея: «В этом году мы предлагаем новый курс, я не скажу, что он совсем новый. Но этот курс, те кто постарше, старшее поколение, помнят, что он пользовался большим успехом – это макраме. И сейчас это искусство вновь набирает обороты, и мы надеемся, что сформируется группа тех, кто будет обучаться этому творчеству».

Направлений курсов – множество. Чего здесь только нет: и вязание крючком, и изостудия, и флористика, и валяние из шерсти, и даже скрапбукинг.  В этом году Дом ремёсел возобновляет курс «Северной росписи», который будет вести заслуженный художник Российской Федерации Раиса Чебатурина.

По прежнему опыту можно сказать, что большой востребованностью пользуются курсы кройки и шитья, курсы лоскутного шитья, а также курс для желающих научиться рисовать, отмечают специалисты Дома ремёсел.

Татьяна Шмидт, член клуба лоскутного шитья «Татьянин день» при Доме ремёсел: «На курсы могут прийти те, кто вообще иголку в руках не держал, но могут и те, кто немного знает, учился и хочет систематизировать свои знания более глубоко».

Каждое воскресенье сентября Дом ремёсел планирует проводить День открытых дверей для жителей Мурманска. А курсы стартуют 1 октября.

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