День за днём с «Арктик-ТВ»21.03.18 19:30
Открыт благотворительный сбор средств пострадавшим во время взрыва дома на улице Свердлова
У людей случилась беда, они за мгновение лишились не только жилья, но и всего имущества. Чтобы как-то поддержать пострадавших, мурманская благотворительная организация «Радуга» организовала пункт сбора помощи. Одежду, постельные принадлежности, бытовую химию и другие вещи, продукты питания можно принести по адресу: г.Мурманск, переулок Халатина, 19. Время работы - с 11.00 до 19.00.
Редакция «Арктик-ТВ» будет размещать сведения о собранной и необходимой помощи в эфире телеканала. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8-953-756-21-21 и 8-921-030-14-26.
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Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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Горожанин
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Анатоль
21.03.18 22:57
Олег, так держать! Мы рады за тебя!
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Бред
21.03.18 21:48
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