Открыт благотворительный сбор средств пострадавшим во время взрыва дома на улице Свердлова

У людей случилась беда, они за мгновение лишились не только жилья, но и всего имущества. Чтобы как-то поддержать пострадавших, мурманская благотворительная организация «Радуга» организовала пункт сбора помощи. Одежду, постельные принадлежности, бытовую химию и другие вещи, продукты питания можно принести по адресу: г.Мурманск, переулок Халатина, 19. Время работы - с 11.00 до 19.00.

Редакция «Арктик-ТВ» будет размещать сведения о собранной и необходимой помощи в эфире телеканала. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8-953-756-21-21 и 8-921-030-14-26.