Открыт новый прямой рейс Москва-Апатиты. Запрещена стоянка и остановка транспортных средств на автоподъезде к аэропорту Мурманска

Самолеты в этом направлении будут летать трижды в неделю – по средам, субботам и воскресеньям.

Теперь жителям Кировска и Апатитов не придётся несколько часов добираться до воздушной гавани Мурманска. Первым на рейс зарегистрировался Аскар Мурзаканов – анестезиолог-реаниматолог Кандалакшской ЦРБ.

Перелет будет совершать «Airbus A320», способный вместить на борту до 170 пассажиров.

В аэропорту областного центра тоже перемены, но со знаком плюс или минус, сказать сложно. Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства сообщает, что с 3 декабря запрещена стоянка и остановка транспортных средств на автоподъезде к воздушной гавани. Уже установлены соответствующие дорожные знаки. Изменения необходимы для снижения риска возникновения ДТП, заявили специалисты Минтранса.