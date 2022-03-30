День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.03.22 19:30
Открыт приём заявок на участие в Арктическом фестивале «Териберка», который состоится 16 и 17 июля
Концепция праздника уже выходит на финальную стадию доработки. К участию приглашаются артисты, волонтёры, заведения общественного питания и фудтраки, туристический бизнес, производители уникальных северных товаров и сувениров, организаторы спортивных мероприятий, экопросветители, иные заинтересованные лица и компании.
Подать предварительную заявку на участие можно до 21 апреля. Форму можно найти на сайте или в группе комитета по туризму Мурманской области.
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Последние комментарии
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30.03.22 19:02
За что платить-то, если с января 2014 года (года вступления в силу Закона о своевольном перекладывании бремени оплаты КР с плеч государства на плечи налогоплательщиков) в уйме домов никакого ещё капре
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Антон Васильевич
29.03.22 16:13
При СССР были парткомы, райкомы, обкомы. Но от них и от страны мы сами отказались, теперь пенять не на кого!
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Д.О. Вернер
29.03.22 13:10
А что было в Мурманске при СССР вместо ЦУР?
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