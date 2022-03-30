Открыт приём заявок на участие в Арктическом фестивале «Териберка», который состоится 16 и 17 июля

Концепция праздника уже выходит на финальную стадию доработки. К участию приглашаются артисты, волонтёры, заведения общественного питания и фудтраки, туристический бизнес, производители уникальных северных товаров и сувениров, организаторы спортивных мероприятий, экопросветители, иные заинтересованные лица и компании.

Подать предварительную заявку на участие можно до 21 апреля. Форму можно найти на сайте или в группе комитета по туризму Мурманской области.