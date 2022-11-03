Открыт приём заявок на участие в Мурманском лыжном марафоне, который состоится весной будущего года

История марафона начинается с 1974 года. Многие годы соревнование считалось главным в Советском Союзе и России и до сих пор не теряют свою популярность, правда, немного в обновленном виде.

В 2023 году для всех желающих состоятся короткие гонки, которые пройдут 29 и 30 марта в рамках Всероссийских соревнований Праздника Севера. А уже 1 апреля начнётся главная гонка свободным стилем.

Зарегистрироваться для участия в гонке и узнать подробности можно на официальном сайте и в группе марафона в социальных сетях.