Открыт приём заявок на Всероссийскую литературную премию имени Виталия Маслова

Это единственная в России награда, которая отмечает авторов, чьи произведения посвящены Арктике.

К участию приглашаются авторы, издательства и редакции литературно-художественных журналов. Премия присуждается раз в два года в трёх номинациях: «Современная проза», «Современная поэзия» и «Кольское Заполярье – ворота Арктики».

Размер денежного вознаграждения в каждой номинации составляет 250 тысяч рублей. Приём заявок продлится до 1 октября 2025 года.

Подробная информация о правилах участия и положение о конкурсе доступны на сайте Министерства культуры Мурманской области.