Открыть своё кафе или ресторан поможет проект «Гастрономическая карта России»

Раньше о вкусных и полезных блюдах мы узнавали из родительских кулинарных книг. Теперь всё стало гораздо проще. Проект «Гастрономическая карта России» помогает в этом всем желающим. Даже молодёжи, которая только знакомится с миром изысканных блюд и мечтает этим заниматься.

Указом Президента РФ 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. К последнему можно отнести и так называемую «Арктическую кухню», блюда которой жители и гости региона могли попробовать во время недавней гастрономической ярмарки в центре Мурманска. Событие, по некоторым оценкам, привлекло около 6 тысяч посетителей и имело большой успех среди молодёжи.

Екатерина Петрова, активист Российского движения школьников: «Да, была. Очень понравилось. Особенно сильно понравился крем-суп с лососем и попкорном из гречи. Это наша любовь теперь. Когда я вырасту, хочу стать предпринимателем, я планирую проект экологического кафе».

Да, Екатерина Петрова из Мурмашей вместе с единомышленниками не просто стала гостем фестиваля «Вкус Арктики». Она, как и многие ребята, загорелась идеей создания своего бизнеса в сфере общепита. Естественно, для этого нужно уметь разбираться не только в кухне, но и том, как правильно преподнести блюда гостям заведения.

Илья Либерман, активист Российского движения школьников: «Благодаря таким встречам школьники могут узнать много нового о различных профессиях. Пример - Екатерина Шаповалова. Многие в Мурманской области хотят стать поварами, шеф-поварами, может быть предпринимателями. Открыть свое кафе или ресторан. Благодаря этой встрече они могут узнать много нового и интересного».

Екатерина Шаповалова, создатель «Гастрономической карты России» провела встречу с участниками российского движения школьников. Она поделилась с ними секретами вкусных блюд, рассказала о пользе наших северных продуктов. Естественно, но только беседой работа по продвижению арктической кухни не ограничивается.

Екатерина Шаповалова, автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России»: «Ребятам, которые мечтают стать поварами, мы рекомендовали, чтобы они придумывали какие-нибудь интересные уличные проекты еды. Потому что я считаю, что за этим будущее. Мы много фестивалей проводим, а если там будут появляться школьные и молодёжные проекты, то это будет очень здорово».

А это значит, что такие встречи не последние. И наша молодёжь с уверенностью может смотреть в будущее, строить планы по реализации своих идей и продолжать знакомиться с большим и вкусным миром гастрономии.