Открыта дорога на Териберку и Туманный

Добраться до населенных пунктов теперь можно свободно, а не в составе колонны, во главе которой шла спецтехника.

Напомним, трасса была закрыта с 8 января из-за снежной стихии, которая обрушилась на регион. Сильные снегопады, переметы и отсутствие видимости делали проезд опасным для жизни и здоровья. Сейчас в этом районе работают 8 единиц техники, которые завершают прочистку.

Погодные условия улучшились, водители могут самостоятельно передвигаться по трассам при соблюдении установленных ограничений скорости и правил дорожного движения.

Однако региональный Минтранс обращает внимание жителей и гостей Мурманской области на то, что при планировании поездок важно ознакомиться с прогнозом погоды и состоянием трасс. С ухудшением погодных условий дороги снова могут быть закрыты.