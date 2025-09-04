Открыта регистрация на «Литературный диктант», площадкой которого в Мурманске остаётся научная библиотека

Международная образовательная акция состоится 26 сентября.

В этом году она будет организована уже в пятый раз. Участники акции смогут проверить свои знания классических произведений, ответив на 20 вопросов, созданных совместно с преподавателями вузов, филологами и квалифицированными специалистами библиотеки.

На территории Мурманской области будут открыты 63 площадки, где желающие смогут присоединиться к диктанту - среди них учреждения образования и культуры.