Открыта регистрация на «Творческую осень» в Североморске-3

В первую очередь к участию приглашаются родственницы военнослужащих и женщины-военнослужащие.

Каждый раз на проекте для участниц организуют более 20 бесплатных мастер-классов по живописи, вязанию, вышиванию, созданию декора для дома, музыке и многим необычным техникам мастерства.

Этот проект Единого волонтёрского центра Мурманской области — продолжение образовательной конференции «Звезда Севера» для женщин из небольших военных городов и посёлков.

В этом году проект «Творческая осень» уже побывал в Алакуртти и Оленегорске.

Подробнее об условиях участия и мастер-классах можно прочитать в группе проекта.