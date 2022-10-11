День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.10.22 14:30
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ + политика: Андрей Иванов – о том, какое место в политическом ландшафте региона занимает Партия пенсионеров; Артур Попов (КПРФ) – о качестве региональных дорог
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Галина
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Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
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Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
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