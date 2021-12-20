ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ + Политика: Сергей Дубовой – о работе фракции партии «Единая Россия» в Мурманской областной Думе; фракция КПРФ – о главных законодательных проектах, над которыми работают депутаты

Д.О. Вернер Уважаемая Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска"! А "специалист экстра-класса в области педагогики" - это по ОКПДТР ОК 016-94 как значится? Комментарий к новости: В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Здравствуйте, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане и гости города-героя! Снова с Вами Юлия Бурак (девичья фамилия Смирнова), заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска" Комментарий к новости: В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева